Come impedire al cane di fuggire dalla gabbia: i passaggi chiave

A volte il cane ha bisogno di stare in una gabbia, ma come impedire al pelosetto di fuggire? Ecco alcuni consigli utili.

A volte, per necessità, le persone chiudono i propri cani in una gabbia. Il cane, però, ha una forma di repulsione per i posti ristretti in cui viene obbligato a stare e tenta di fuggire. Può essere anche molto ingegnoso per riuscirci.

Gli esperti consigliano di usare la gabbia solo in caso di malattia o di necessità per la sicurezza del cane. In questi casi, è utile sapere come impedire al cane di fuggire dalla gabbia e mantenerlo in una situazione di sicurezza.

Vediamo, quindi, qui di seguito nell’articolo come fare per rendere la gabbia a prova di fuga in modo tale che il cane non possa scappare e non possa farsi male, soprattutto.

Come impedire al cane di fuggire dalla gabbia: cosa serve

La gabbia non deve mai essere usata per punire il cane o per metterlo in uno spazio ristretto in modo da poterlo controllare meglio se non c’è nessuna necessità di farlo. Questo è importante ed è una regola da rispettare sempre.

Tuttavia, potrebbe essere necessario chiudere il cane in una gabbietta quando si esce di casa per impedire che distrugga gli oggetti presenti. Oppure, potrebbe essere necessario farlo durante la notte.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

La gabbietta dovrebbe essere un posto sicuro per lui e non un luogo in cui si sente in punizione. Detto questo, è utile addestrarlo a entrare nella gabbia per qualsiasi bisogno nel corso del tempo.

Per farlo, bisogna rendere quell’oggetto amico con alcuni snack all’interno, lasciandolo sempre presente in una stanza in modo che il cane si abitui alla sua presenza e rendendolo confortevole con cuscini e coperte. È utile mettergli anche dei giochini in modo che non si annoi mai.

Cosa fare

Dopo qualche informazione generale, vediamo ora come rendere la gabbia a prova di fuga nel concreto.

Ecco i passaggi da seguire:

rinforzare le pareti con delle fascette;

le pareti con delle fascette; attaccare le fascette al pavimento ;

; usare chiavistello e lucchetto (il cane potrebbe imparare ad aprire il chiavistello).

Naturalmente, il tutto deve essere fatto mettendo il cane in sicurezza. Le fascette devono essere tagliate e non avere punte che possono far male al cane. Quest’ultimo potrebbe mettersi a morderle o, rigirandosi, potrebbe ferirsi.

Poi, è importante mettere le chiavi del lucchetto in un posto chiaro e accessibile per non dimenticarle. Sarebbe un inconveniente davvero fastidioso. Però, spesso il lucchetto è necessario per impedire al cane di uscire.

Come abbiamo detto all’inizio, infatti, il cane, desideroso di uscire a tutti i costi, potrebbe ingegnarsi per aprire la gabbia oppure potrebbe farsi molto male nel tentare di aprirla. Ecco perché bisogna rinforzare le pareti il più possibile e non lasciare dei buchi di cui il pelosetto può approfittare.

In genere, però, una volta abituato a quel posto, il cane si sentirà al sicuro e prenderà lo stare all’interno come la sua routine. Lo ripetiamo, mai usare la gabbia per punizione, ma solo per necessità nei casi descritti in precedenza nell’articolo.