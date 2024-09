Com’è il nuovo album di Lady Gaga: i fan non rimarranno delusi

Lady Gaga ha annunciato su Instagram che il suo lead single per la nuova era musicale verrà rilasciato a ottobre, mentre Variety ha comunicato che il tanto atteso album uscirà all’inizio del 2025. Vogue ha confermato che il settimo disco della cantante, noto come LG7, sarà disponibile a febbraio del 2025. In un’intervista con la rivista, Gaga ha rivelato che questo lavoro sarà di genere pop. Ha raccontato come la nuova canzone “Die With A Smile” sia nata durante una sessione di studio con Bruno Mars a Malibu, dove entrambi hanno lavorato intensamente per completarla. Gaga ha anche menzionato l’importanza del supporto di Michael, il suo fidanzato, che l’ha incoraggiata a tornare al pop, un genere che ama profondamente.

Vogue ha descritto un brano dell’album come “intenso e inquietante”, tipico delle vecchie hit di Gaga, con una nota di inquietudine ma anche di allegria. La cantante, pur mantenendo un certo riserbo sui dettagli del progetto, ha condiviso che dietro le scelte musicali ci sono le influenze positive del suo compagno, che ha voluto vederla esprimere la sua gioia attraverso la musica. Durante il tour di “Chromatica”, Michael ha notato una scintilla in Gaga e ha desiderato che continuasse a coltivare quella passione artistica.

Il nuovo album di Lady Gaga promette di riportare i fan sulla pista da ballo, con il ritorno di sonorità pop che faranno sicuramente felici i suoi sostenitori. Con l’uscita imminente del singolo e la conferma di un album in lavorazione, i fan possono aspettarsi un ritorno travolgente della star, appassionata e determinata a riconquistare il suo pubblico con un sound accattivante e nostalgico.

In sintesi, Lady Gaga si sta preparando a una nuova era musicale con un forte ritorno al pop, accompagnato da canzoni che potrebbero ricordare i suoi successi passati, mentre riceve supporto e incoraggiamento personale che fanno parte di questo rinnovato percorso artistico. Il suo prossimo album sembra essere carico di nuove emozioni e belle melodie.