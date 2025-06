Come il Cervello Distingue Realtà e Immaginazione

Un recente studio condotto da ricercatori dell’University College London ha approfondito come il cervello umano distingue tra esperienze sensoriali reali e immagini generate internamente. Pubblicato sulla rivista Neuron, lo studio evidenzia il ruolo cruciale del giro fusiforme, una zona del lobo temporale nota per il riconoscimento visivo e facciale. I ricercatori hanno scoperto che questa area è coinvolta nel discernere se un’immagine è effettivamente percepita o solo immaginata.

Per testare questa capacità, 26 volontari hanno partecipato a esperimenti in cui dovevano identificare figure poco visibili su fondi complessi, mentre attivavano simultaneamente schemi visivi immaginati, senza sapere se questi fossero realmente presenti. I risultati hanno dimostrato che più intensa era l’immagine mentale, maggiore era la probabilità che i partecipanti credessero di aver visto qualcosa di reale.

Inoltre, lo studio coinvolge anche la corteccia prefrontale, suggerendo che la nostra percezione della realtà è influenzata dalla riflessione interna, rendendo la "realtà" una costruzione interpretativa piuttosto che una semplice reazione sensoriale.

Questa ricerca ha implicazioni significative per la comprensione di condizioni come la schizofrenia, dove il confine tra reale e allucinato può sfumare. Inoltre, potrebbe influenzare lo sviluppo di tecnologie di realtà virtuale, permettendo di creare esperienze digitali che stimolino correttamente la percezione autentica. Le scoperte sollevano interrogativi su come percepiamo il mondo e le conseguenze per la nostra identità e il sistema giudiziario.

Fonte: dirittoallasalute.net