come il cane capisce se la padrona ha il ciclo mestruale

Magari non se ne accorgeranno gli altri, ma Fido sì: come il cane capisce che la padrona ha il ciclo mestruale e quali segnali coglie.

Non è sempre così chiaro ma per il nostro Fido davvero non abbiamo segreti, anche quando siamo in un periodo particolare che cade generalmente una volta al mese in età fertile: ma quando il cane capisce se la padrona ha il ciclo mestruale, è lecito chiedersi come faccia. Ecco una serie di segnali importanti che (solo) il nostro amico a quattro zampe riesce a cogliere.

Cosa fiutano i cani?

Il potente olfatto dei nostri amici a quattro zampe è davvero in grado di cogliere i segnali preoccupanti di una malattia in corso ma anche agli esordi: questo è molto importante e in certi casi può addirittura salvare la vita del diretto interessato. Infatti la capacità di fiutare dei cani può arrivare a ‘diagnosticare’ prima degli esperti alcune malattie quali:

diabete,

ipoglicemia,

mal di testa,

narcolessia,

alcune forme di tumori (alla prostata, al seno e ai polmoni.

Sebbene tutti i cani siano dotati di un olfatto assai superiore a quello umano, vi sono alcune razze canine particolarmente ‘dotate’ in questo senso tra cui Labrador, San Bernardo e Terranova. Non è certo una diagnosi sicura quella che può fare il nostro Fido e di certo non potrà mai sostituire esami specifici ma di sicuro potrebbe accendere in noi un importante e tempestivo campanello d’allarme.

Il cane capisce se la padrona ha il ciclo mestruale: come ci riesce

Una convivenza tanto ‘stretta’ di sicuro ci ha portati a conoscere e farci conoscere bene dai nostri amici a quattro zampe, tuttavia la capacità del cane di capire se la padrona ha il ciclo mestruale ha poco a che fare col profondo rapporto che possiamo instaurare con lui. Infatti è molto attento ad annusare i cambiamenti ormonali che avvengono nel corpo di una donna in quei giorni.

Possiamo capire che se ne è accorto perché annusa il basso ventre della padrona e cambia il suo atteggiamento per tutta la durata del ciclo, solitamente di cinque giorni. Ovviamente avverte che c’è un cambiamento in atto ma non ha la consapevolezza di ciò che sta accadendo né di cosa si tratti, ha solo la capacità e gli strumenti (il naso) per farlo: d’altra parte è così che vengono educati i cani da ricerca e da salvataggio.

Il cane capisce se la padrona ha il ciclo mestruale: gli studi

La scienza concorda nell’individuare la capacità di Fido di annusare i feromoni che, come lui, anche la donna umana emana: poiché vi è un’alta concentrazione di essi sia a livello anale sia a livello genitale, è facile che il cane venga attratto da questo ‘indiretto’ segnale. Alcuni studi però non attestano che Fido riesca a percepire il ciclo mestruale, bensì affermano che senta l’odore del sangue.

Infatti come già detto, questi animali sono anche in grado di annusare alcuni tumori (se il cane ha fiutato un tumore dà alcuni segnali), come appunto il carcinoma ovarico. Ma al di là di ciò che riesce a fiutare con l’olfatto, Fido ha di sicuro la sensibilità giusta per notare i cambiamenti del nostro umore e i nostri stati d’animo.