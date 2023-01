Come il 5G può rivoluzionare il mondo del gaming

Il gaming è un termine forse troppo riduttivo perché capace di racchiudere una quantità enorme di elementi, tutti gravitanti intorno alla galassia del videogioco. Con la parola gaming ci si riferisce infatti a tutti quelli aspetti che sono in qualche modo connessi al gioco e alla modalità di fruizione. Si intende il giocare online in modalità multigiocatore o singola, effettuare il download di alcuni giochi o perfino navigare nei casinò online, comprendendo cosa sono le slot VLT e trovando tavoli di giochi tradizionali come roulette, poker, blackjack o bingo.

Sempre più spesso negli ultimi mesi si è registrato un interesse crescente verso il cloud gaming, da molti definito come il futuro del mondo del videogioco: si tratta di un servizio che permette al giocatore (dietro pagamento di un abbonamento) di poter giocare in streaming attingendo ad un catalogo di videogiochi disponibili online. Al momento sono ancora poche le aziende in grado di offrire abbonamenti del genere, in primis perché richiedono un grande investimento economico. Proprio per un errore di investimento, così definito secondo gli esperti del settore, Google ha recentemente annunciato la chiusura del suo progetto inerente al cloud gaming . Nell’ambito restano però attivi colossi del calibro di Sony e Microsoft, giusto per citarne due, le quali sono le società produttrici di Playstation e Xbox, che dominano ormai da tempo il mercato delle console a livello globale.

È evidente che l’utilizzo di un servizio streaming per permettere il gioco online abbia come requisito fondamentale un’ottima connessione internet, capace di garantire una buona qualità audio-video durante tutte le fasi del gioco, senza incappare in bug o blocchi improvvisi del sistema. Qui entra perciò nel vivo l’eventuale introduzione della connessione 5G, con le sue tante soluzioni per portare la rete ovunque , a cui si sta lavorando da tempo. Le compagnie tecnologiche sono le prime ad essere a conoscenza delle potenzialità che una velocità di connessione del genere potrebbe garantire, aprendo a sviluppi che tuttora sono inesplorati e per cui si è in una fase di test continua. Potrebbe essere un mercato altamente interessante per le aziende che al momento producono i visori VR per quanto concerne la realtà aumentata: questa tecnologia, applicata al mondo del videogioco, potrebbe permettere un’immersione totale dell’individuo nell’universo creato dal gioco. In particolare, sembra essere Microsoft a puntare soprattutto su questo tema, sostenendo le enormi potenzialità che potrebbero derivare dal ritrovarsi in prima persona nel videogioco: camminando nelle mappe create e attraversando scenari sempre differenti.

La possibilità di accedere a questa tecnologia per gli utenti finali, che sono cioè i giocatori, permetterebbe di abbattere anche un costo importante che è dettato, al momento, dall’acquisto della console e con esso un dispendio di denaro non indifferente: gli ultimi modelli appena immessi sul mercato hanno un costo medio di svariate centinaia di euro, a cui si associano i costi per l’acquisto del videogioco. Una rete 5G garantirebbe invece la piena fruizione del gioco solo in streaming, a prescindere dal dispositivo utilizzato, che si tratti di smartphone o computer. A livello teorico, il 5G potrebbe raggiungere picchi pari a 20 Gbps, quantificabili in 20 volte la velocità garantita attualmente dal 4G: la differenza è evidente ed il beneficio sarà anche tangibile anche per i possessori di smartphone, vale a dire la stragrande maggioranza della popolazione mondiale. Il gioco online potrebbe essere rivoluzionato nel suo aspetto primario, che riguarda l’accessibilità.