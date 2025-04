Come i Team Riescono a Cambiare le Gomme in Meno di 3 Secondi

Oggi, in Formula 1, un pit stop può durare meno di 3 secondi, talvolta addirittura meno di 2. Durante questo breve intervallo, oltre 20 meccanici collaborano in modo altamente coordinato, con ruoli precisi e movimenti sincronizzati. La velocità dei pit stop è garantita da strumenti avanzati, come pistole pneumatiche, capaci di svitare i dadi in meno di mezzo secondo, e martinetti rapidi. I componenti della monoposto, come le ruote, hanno un solo dado centrale progettato per facilitare cambi veloci. Ogni pneumatico pesa circa 10-15 kg, quindi è necessario che i meccanici siano fisicamente preparati e abbiano una notevole agilità e precisione.

Le soste ai box non sono sempre state tanto rapide; nei primi anni della Formula 1 negli anni ’50, i pit stop duravano anche oltre un minuto. L’introduzione delle pistole pneumatiche negli anni ’80 ha migliorato i tempi, ma la vera evoluzione è avvenuta negli anni 2000, quando il rifornimento di carburante è stato rimosso nel 2010, permettendo di focalizzarsi sul cambio gomme. Attualmente, il record per il pit stop più veloce spetta al team McLaren, che nel 2023 ha effettuato un cambio in soli 1,80 secondi.

Prima di un pit stop, il team è già in preparazione: quando il pilota riceve l’ordine “Box, box!”, i meccanici devono essere pronti, monitorando gomme e attrezzatura. La tempistica è essenziale: il team deve essere pronto 15-20 secondi prima dell’arrivo della macchina. Errori durante il pit stop possono costare secondi o causare incidenti, rendendo necessari allenamenti approfonditi.