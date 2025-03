“Come ho scoperto di avere un tumore” La confessione del cantante italiano: lo rivela solo ora

Pierdavide Carone, protagonista del programma “Ora o mai più”, ha condiviso il suo percorso artistico e personale, affrontando anche la lotta contro un tumore. Questo riconoscimento da parte del pubblico ha ridato slancio alla sua carriera musicale, un elemento fondamentale nella sua vita, specialmente in momenti di incertezza. Atteso al San Marino Song Contest, Carone ha ripercorso il suo debutto nel mondo della musica con “Amici” nel 2009, ricordando la sua timidezza e la sua crescita personale, in parte grazie all’incontro con Maria De Filippi e alla sua ex insegnante Grazia Di Michele.

Ha descritto la collaborazione con Lucio Dalla come un’esperienza illuminante, sottolineando come Dalla lo abbia aiutato a comprendere meglio se stesso, nonostante i momenti di difficoltà caratteriale. La loro partecipazione al Festival di Sanremo è un ricordo indelebile, ma la scomparsa di Dalla ha segnato un cambiamento nella sua vita musicale, con una diminuzione dei contatti nell’industria.

Carone ha rivelato di aver affrontato un tumore operabile, diagnosticato grazie alla sua ipocondria. Ha condiviso il dolore di dover rassicurare sua madre dopo la notizia e la difficoltà nell’affrontare la possibilità di future paternità solo attraverso metodi alternativi. Inoltre, ha parlato della malattia del padre, che lo ha segnato profondamente, esprimendo rammarico per le occasioni mancate di parlarci. Oggi, la madre, in buona salute, svolge un ruolo fondamentale nel suo benessere emotivo, mentre Carone continua a vivere di musica e insegnamento.