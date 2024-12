“Come ho saputo del licenziamento” Angelo Mandonia rompe il silenzio su Ballando con le Stelle: la clamorosa rivelazione

Angelo Madonia, maestro di ballo di Ballando con le stelle, ha rivelato le motivazioni che lo hanno portato a lasciare il programma durante la sua apparizione a Domenica In il 22 dicembre 2024. Noto per il suo successo nella competizione, Madonia ha voluto chiarire che la sua decisione non è stata influenzata da alcun conflitto con la sua partner, Federica Pellegrini, e ha sottolineato l’importanza di mantenere intatta la sua vita personale mentre svolgeva il suo lavoro.

Madonia ha dichiarato di essere stato il maestro più titolato della trasmissione e ha fatto presente di aver appreso del suo licenziamento tramite un comunicato ufficiale della Rai, senza avere una comunicazione diretta con i produttori. Ha enfatizzato il suo rispetto per Federica Pellegrini e il sacrificio che ha fatto nel corso della competizione, affermando di non aver mai voluto affrontare questioni personali in trasmissione, considerandole inappropriate.

Nella sua intervista, ha negato categoricamente qualsiasi attrito con Pellegrini, spiegando che la mancanza di comunicazione tra loro era dovuta alla modalità con cui ha ricevuto la notizia della sua uscita, piuttosto che a conflitti personali. Durante la finale di Ballando con le stelle, in cui hanno vinto Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Madonia ha espressamente supportato Pellegrini, riconoscendo il valore del percorso che hanno condiviso e i punteggi accumulati nel tempo.

Riflettendo sulla sua esperienza nel programma, Angelo Madonia ha annunciato che questa sarebbe stata la sua ultima edizione, dichiarando il desiderio di chiudere un capitolo significativo della sua carriera a 40 anni. Ha affermato di aver sempre rispettato se stesso e il proprio lavoro e, sebbene il suo ritiro sia stato fonte di amarezza, si sente soddisfatto di aver mantenuto la sua integrità professionale. Questa decisione rappresenta un momento cruciale nella sua carriera, sollevando interrogativi su quali saranno i suoi futuri passi nel mondo dello spettacolo. Le sue dichiarazioni mettono in risalto le complessità e le sfide affrontate dai professionisti dello spettacolo, sia a livello personale che lavorativo.