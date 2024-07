come hanno reagito l’ex moglie e il figlio

L’ex pilota di Formula Uno ha finalmente trovato il coraggio per fare coming out e presentare a tutti il suo compagno di vita. Ora è finalmente libero di vivere il suo amore alla luce del sole, ma come hanno preso questa notizia l’ex moglie e il figlio?

Ralf Schumacher

Ecco cosa abbiamo scoperto su questa storia.

Ex pilota fa coming out: ecco con chi sta

Non sempre trovare la forza per aprirsi al mondo è così facile come può sembrare in apparenza. Quando però si trova il coraggio di abbattere ogni ostacolo ed essere se stessi tutto è più limpido e bello. Questo lo sa molto bene il fratello più piccolo di Michael Schumacher, il quale ha deciso di fare coming out proprio qualche ora fa.

Micheal e Ralf Schumacher

Stiamo parlando di Ralph Schumacher, il quale ha finalmente deciso di rivelare al mondo il suo grande amore per il compagno Etienne. Questa relazione è stata tenuta segreta per diverso tempo, anche perché prima di Etienne Ralph era felicemente sposato e padre di un figlio.

Qualche tempo dopo la fine della sua relazione però, Ralph ha trovato il coraggio per rivelare a tutti se stesso, abbattendo finalmente questo muro invisibile che non gli permetteva di essere libero. L’ex pilota di Formula Uno ha quindi deciso di pubblicare un post dove ammette l’esistenza di una storia tenuta nascosta per almeno due anni.

Inutile dire come le persone abbiano accolto molto bene questa confessione inaspettata. Nei commenti centinaia gli auguri che sono arrivati all’uomo e al suo compagno, tra cui quelli di personalità di spicco del mondo della televisione e dello spettacolo.

La reazione dell’ex moglie del figlio

Uno dei commenti pervenuti all’ex pilota è proprio quello della conduttrice Carmen Geiss, la quale si è dichiarata tremendamente felice nell’apprendere la notizia. La donna ha quindi definito questa scelta come un vero e proprio passo in avanti. Un atto di liberazione e accettazione che gli consentirà di essere se stesso fino in fondo.

La coppia

Ovviamente questa dichiarazione ha reso molto felice anche il figlio di Ralph, ovvero David Schumacher, che come i grandi della sua famiglia ha deciso di dedicarsi al settore delle corse. Le sue parole sono state estremamente toccanti. Sono molto felice che tu abbia finalmente trovato qualcuno con cui ti senti davvero a tuo agio e sicuro, indipendentemente dal fatto che sia uomo o donna. Sono al 100 % dalla tua parte papà e ti auguro tutto il meglio e congratulazioni.

Non sappiamo come abbia reagito l’ex moglie Cora, la quale ha fatto coppia con Ralph fino al 2015, anno in cui si è verificato il loro divorzio. Lei non si è espressa sulla questione, ma siamo sicuri che sarà contenta in merito alla felicità raggiunta dall’ex marito.