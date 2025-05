Come hanno reagito alla notizia.

La chiusura anticipata di “The Couple” ha generato polemiche a causa di presunte irregolarità durante una prova. Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono stati coinvolti in una controversia durante un gioco simile al Jenga gigante contro i fratelli Mileto, suscitando indignazione tra i fan. Diverse segnalazioni hanno sollevato dubbi sull’esito della prova, alimentando accuse di irregolarità.

La questione è stata amplificata dal tg satirico “Striscia la Notizia”, che ha criticato la produzione Mediaset e il notaio coinvolto. Gli inviati hanno espresso il loro disappunto, invitando a rifare la puntata per garantire maggiore trasparenza. Tuttavia, il reality è stato cancellato prematuramente a causa di ascolti deludenti e la finale non andrà mai in onda.

Dopo la chiusura del programma, Manila e Stefano hanno deciso di affrontare pubblicamente le critiche. Ritornati a casa, hanno condiviso messaggi di ringraziamento sui social, esprimendo gratitudine verso i sostenitori e anche verso coloro che li hanno criticati. In un video, la coppia ha ringraziato per il supporto ricevuto, mostrando una reazione pacata che ha suscitato ammirazione tra i fan.

Nonostante la loro serena risposta, il pubblico rimane diviso: alcuni fan si sono dichiarati delusi dalla cancellazione, mentre altri hanno commentato la situazione con ironia sui social. “The Couple”, inizialmente promettente, si è spento senza un finale, lasciando dietro di sé polemiche e un montepremi destinato a una causa benefica, continuando a generare discussioni tra gli appassionati del reality.

