Come ha reagito “Tortino”, l’ex fidanzato di Angelica Montini, allo scandalo di Fedez e Fabrizio Corona

Romano Bindi, noto come “Tortino”, ha mostrato indifferenza nei confronti dello scandalo che ha coinvolto Fedez e Angelica Montini, attirando l’attenzione dei media e dei social. Nonostante non sia una figura pubblica, il suo legame con l’azienda dolciaria Bindi e la sua connessione con Angelica lo hanno reso un soggetto di interesse. Questo caso ha portato alla luce non solo le vite delle celebrità, ma anche quella di persone meno conosciute, come “Tortino”, il quale ha avuto una relazione con Angelica durante il suo rapporto con Fedez. La scoperta di questa relazione è avvenuta tramite un podcast di Fabrizio Corona, il quale ha comunicato che Fedez era interessato a un’altra donna da tempo, causando la rottura tra Angelica e “Tortino”.

Il coinvolgimento di questi personaggi ha generato una marea di commenti e meme su TikTok, dove il pubblico ha ironizzato sulla situazione. Selvaggia Lucarelli ha commentato su Instagram riguardo al trattamento riservato a “Tortino” rispetto a quello di altre figure pubbliche, come Ambra Angiolini, a seguito di critiche ricevute per la sua vulnerabilità.

Fabrizio Corona ha condiviso uno screenshot di una conversazione con “Tortino”, specificando che Bindi non è preoccupato per le reazioni e che sta affrontando la situazione con leggerezza. Questa risposta sottolinea come le persone reagiscano in modo diverso a gossip e scandali, con alcuni che scelgono di ridere piuttosto che lasciarsi sopraffare dalla situazione.