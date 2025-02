come ha reagito il conduttore alla notizia

Carlo Conti ha scelto Fedez e Tony Effe per il Festival di Sanremo 2025, esprimendo la sua fiducia nel talento dei due artisti, nonostante il loro recente dissing. Nel podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan, Conti ha commentato con ironia la rivalità tra i due rapper, la quale è iniziata lo scorso settembre attraverso attacchi sui social. Questo dissidio ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, alimentando gossip e speculazioni. Entrambi i cantanti sono stati selezionati per partecipare alla sezione Big del Festival, che si svolgerà dall’11 al 15 febbraio 2025.

Conti ha rivelato di aver scelto Tony Effe e Fedez prima dello scontro, specificando che la decisione è stata presa tra la fine di settembre e metà ottobre. Ha inoltre chiarito che Tony Effe inizialmente aveva presentato un altro brano, ma successivamente ha optato per un pezzo che ritiene più adatto alla competizione. Riguardo alla reazione al litigio, Conti ha confessato di essere stato colto di sorpresa, ma ha preferito non intervenire per cercare di fare pace. Ha ribadito la sua fiducia nella professionalità dei due rapper, sperando che il loro dissidio stimoli una competizione sana durante il festival.

Inoltre, Conti ha menzionato la figura di Fabrizio Frizzi, suo caro amico scomparso nel 2018, esprimendo il desiderio di averlo accanto in questa edizione. Questo ricordo sottolinea l’importanza dei legami umani nel mondo dello spettacolo e come possano arricchire eventi di grande spessore come Sanremo.