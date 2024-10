come guardarla in TV e streaming

Milan-Napoli sarà visibile in chiaro su Dazn martedì 29 ottobre alle 20.45, permettendo anche a chi non è abbonato di seguire la partita. Questa è la prima volta in quasi 30 anni che un incontro di Serie A viene trasmesso in chiaro, l’ultima volta risale al 13 aprile 1996 con la partita Juve-Samp. Dazn ha acquisito i diritti televisivi per trasmettere il campionato di Serie A fino al 2029 e, nell’ambito del pacchetto “Try and buy”, offre la possibilità di trasmettere fino a cinque partite su 380 in chiaro e gratuitamente ogni stagione.

Per vedere Milan-Napoli, i tifosi devono inserire il proprio indirizzo e-mail. Una volta registrati, potranno seguire la diretta su Dazn, sia sulla TV che sul telefonino. Per registrarsi, basta visitare il sito Dazn.com/home, selezionare Milan-Napoli nella homepage e inserire la propria e-mail per accedere alla partita, compreso tutto l’intrattenimento pre e postpartita. Sugli smart-tv, dal 28 ottobre, gli utenti possono aprire l’app di Dazn, cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il QR Code con il telefonino e inserire l’e-mail per accedere alla visione.

È importante notare che, sebbene la partita sia disponibile in chiaro, l’accesso alla visione sarà limitato a circa 2 milioni di utenti con account Dazn gratuiti. Per garantire la migliore esperienza di visione, si consiglia di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app Dazn e di connettersi il prima possibile per evitare problemi di accesso. La possibilità di vedere Milan-Napoli rappresenta un evento significativo per i tifosi di calcio in Italia e segna un ritorno del calcio in chiaro dopo un lungo intervallo.