Twitter sta profondamente mutando pelle. Lo dicono i cambiamenti legati all’aspetto vocale, entrato a fare parte delle possibilità espressive con gli Spazi, le room simili a Clubhouse che tutti gli iscritti con più di 600 follower possono attivare, coinvolgendo gli altri nelle conversazioni dal vivo.

Ma lo dicono anche la ripresa del programma di verifica per ottenere la desideratissima spunta blu e soprattutto i progetti per consentire alle persone di monetizzare. Da sempre una specie di “agenzia di stampa dei social”, Twitter rimane terreno prediletto per esperti, accademici, divulgatori, giornalisti, attivisti e semplici appassionati, che fanno un costante lavoro di informazione, sebbene lo stia diventando anche Instagram in modo forse pure più significativo in termini culturali. Tuttavia, queste persone non hanno mai avuto modo (a parte i soliti accordi esterni, quando possibili) di farsi pagare, dal basso, per questo loro impegno. Però le cose stanno per cambiare.

Il barattolo delle mance

Questa è una funzionalità appena svelata: è un modo, al momento attivo solo per i profili che pubblicano in inglese, per ricevere piccoli contributi liberi da chi intenda sostenere un utente per una qualsiasi ragione. Basta cliccare l’icona del barattolo presente sul profilo dei (per ora pochi) profili abilitati ad attivare l’opzione (e che abbiano deciso di abilitarla), e la raccolta tramite PayPal, Venmo e altre piattaforme affiliate può cominciare. In sostanza, oltre a seguire, cliccare un cuoricino o retwittare un post come si fa da sempre, gli utenti possono sostenere profili e autori che stimano e seguono con attenzione e ritengono, per qualsiasi ragione, meritevoli di supporto economico.

I biglietti per gli Spazi audio

A breve arriveranno anche i biglietti per gli Spazi audio: la funzione Ticketed Spaces, come dovrebbe chiamarsi, verrà testata nei prossimi mesi da un gruppo ristretto di iscritti e la piattaforma, contrariamente a quanto avviene con i contributi liberi, tratterrà una commissione del 20% sul prezzo pagato per entrare in una room, mettersi all’ascolto e magari provare a intervenire. Si tratta del 20% sulla somma rimanente una volta sottratta ovviamente la fetta spettante a Apple o Google.

Anche in questo caso la scelta si piazza a cavallo fra la strada imboccata la scorsa estate da Facebook con gli eventi online a pagamento e quella di Clubhouse sulle Room a pagamento, che potrebbero arrivare a breve. Tre i requisiti per attivare gli Spazi a pagamento: avere 18 anni, aver avviato almeno 3 Spazi negli ultimi 30 giorni e contare di almeno 1000 follower.

tutorial

Super Follow

Lo scorso febbraio, durante la giornata dedicata agli investitori, la piattaforma ha anche annunciato il Super Follow, anche sulla scorta del recente acquisto di Scroll. Sarà la svolta che in molti aspettavano per ricavare qualcosa dal proprio lavoro di divulgazione. In questo caso si tratterà di una sorta di abbonamento mensile: negli Stati Uniti costerà 4,99 euro, verosimilmente intorno ai 4 euro in Europa, e attraverso questa funzionalità gli utenti potranno seguire di seguire alcuni account che offriranno contenuti esclusivi per gli abbonati, dagli stessi Spazi audio alle newsletter, da speciali badge agli sconti per il merchandising fino alla semplice possibilità di conversare insieme. All’inizio dell’anno il social dell’uccellino ha infatti acquistato Revue, una piattaforma che facilita il lavoro degli scrittori e degli editori per l’invio di newsletter editoriali a pagamento.

La piattaforma guidata da Jack Dorsey ha anche presentato un’altra funzionalità chiamata Communities, che permetterà di entrare in gruppi in cui si parla di argomenti specifici (un po’ come nei Gruppi di Facebook). E un’altra, Twitter Blue, che invece assegnerà ai profili funzionalità aggiuntive al momento inesistenti, come quella di tornare rapidamente sui propri passi pochi secondi dopo la pubblicazione di un tweet e correggerlo. Rimane da capire se e come potrà integrarsi ai Super Follow. Al momento non è chiaro quando queste nuove funzionalità saranno attive.