Può forse sembrare bizzarro, ma Facebook, la piattaforma-madre dell’ecosistema social con oltre 2 miliardi di iscritti, è stata fra le ultime a mettere a punto un sistema di monetizzazione dal basso.

Non parliamo ovviamente di soluzioni per chi ci lavora professionalmente (basti pensare alle inserzioni “in-stream” o ai contenuti brandizzati), per i media o per la pubblicità sempre più cucita su misura delle esigenze degli inserzionisti. Ma, appunto, di meccanismi che consentano a chiunque, anche e soprattutto a chi non ha milioni di follower ma magari un seguito attento e comunque numeroso, di raccogliere qualcosa dal proprio lavoro, dalle proprie dirette e dai propri eventi. Soprattutto, dalla propria community, cioè da Gruppi e Pagine.

Dunque, vediamo quali sono i sistemi, alcuni dei quali offerti dalla sezione Creator Studio.

tutorial

Eventi online a pagamento

Svelata lo scorso anno, la funzionalità è attiva anche in Italia per le Pagine aziendali abilitate. Serve a vendere i biglietti per un evento online, e dunque a monetizzare attraverso gli spettatori paganti. È possibile sia per spettacoli ideati e organizzati online sia in caso di eventi con capienza ridotta in cui si può offrire a parte del pubblico la stessa esperienza online e senza limiti di partecipazione, eventualità piuttosto frequente in questi mesi di cautela e posti ridotti per contenere l’epidemia. Uno spettacolo, un concerto, un’esibizione, una lezione di lingue o di cucina, un’intervista esclusiva: qualsiasi appuntamento possa essere trasmesso in diretta sulla piattaforma va bene per questa modalità. Gli organizzatori dell’evento trattengono il 100% degli incassi e i dati forniti da Facebook consentono di controllare gli ingressi omaggio e quelli a pagamento e pure di stimare le entrate; e si possono anche organizzare le prove generali. Un utilizzo strategico consente di fidelizzare il pubblico e trasformare magari una singola partecipazione in un abbonamento. Qui la guida passo dopo passo su come creare un evento online a pagamento.

Abbonamenti dei fan

Si tratta della funzionalità che consente alle pagine di Facebook di richiedere una quota mensile ai fan in cambio di particolari contenuti o benefit (interazioni personali, accessi al dietro le quinte, dirette, sconti sui prodotti, foto o clip esclusive).

Al momento gli abbonamenti sono disponibili solo per Pagine in certe aree geografiche (si può verificare l’idoneità qui e serve comunque l’accesso al Creator Studio). In questo caso, però, c’è qualche ostacolo in più, perché la Pagina deve avere almeno 10mila follower o più di 250 spettatori che tornano e avere raggiunto una delle seguenti metriche negli ultimi 60 giorni: 50mila interazioni con i post e 180mila minuti totali di visualizzazione. Numeri non esagerati, ma nemmeno alla portata di chiunque. Anche se per tutto il 2021 Facebook non tratterrà commissioni, tornerà poi a farlo in funzione della modalità in cui i sostenitori pagano l’abbonamento: per le transazioni che avvengono via Web, le persone riceveranno la cifra totale meno le imposte e le commissioni applicabili; per quelle effettuate da un dispositivo mobile iOS o Android, invece, incasseranno il 70% del prezzo, poiché il gestore di telefonia mobile trattiene il 30% dei ricavi per gli acquisti nell’app, meno le eventuali imposte e le commissioni.

Le Stelle per le dirette

Un po’ come i regali virtuali su TikTok, anche su Facebook il pubblico di una diretta streaming effettuata da una Pagina, da un Gruppo o da un evento può inviare Stelle, acquistate e spedite solitamente a pacchetti. Ognuna equivale a 0,01 centesimi di dollaro. Negli ultimi 6 mesi, le persone hanno inviato ai creatori di video e giochi una media di 1 miliardo di Stelle al mese, pari a 10 milioni di dollari. I modi di usarle durante una diretta sono diversi e dipendono dai dispositivi utilizzati, dalla posizione, dalla connessione e dalle opzioni.

Anche le Stelle vanno abilitate da Creator Studio e a ogni diretta si può stabilire un obiettivo da raggiungere.