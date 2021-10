Copertine tokenizzate o reinterpretate da crypto-artisti, articoli pubblicati su blockchain e molto altro ancora. Gli Nft stanno entrando in tutti i settori, dall’arte al turismo e ora anche l’editoria. Qualche mese fa, ad esempio, la famosa rivista americana Time aveva annunciato la creazione di una collezione di Nft in collaborazione con Cool Cats, azienda che ha creato una collezione di carte su blockchain auto-generate da un algoritmo. E questa non era neanche la prima volta che il Time decideva di intraprendere iniziative in ambito Nft, Infatti, tempo addietro aveva trasformato quattro delle sue cover in non fungible token e vendendole sulla piattaforma di SuperRare.

Queste tre copertine sono state vendute per un totale di oltre 1 milione e mezzo di euro, grazie anche all’appoggio del famoso influencer crypto da oltre 1 milione di follower su Twitter, Anthony Pompliano, investitore in bitcoin e in diverse startup. Ma non parliamo solo di riviste americane. In Italia anche Vanity Fair e il Corriere della Sera hanno realizzato copertine in forma di Nft.

Un importante contributo ad un settore che, ad esempio, in Italia è da anni in crisi. Nel 2020, il fatturato medio dell’editoria è sceso per nove aziende su 10. Un modo quindi per monetizzare maggiormente la cultura e il fare informazione grazie a questa particolare applicazione della tecnologia blockchain.E così non c’era da sorprendersi che sarebbe arrivata anche la prima rivista totalmente realizzata in NFT. Si tratta di The NFT Magazine, il cui primo numero sarà pubblicato sulla piattaforma di Opensea il prossimo 2 novembre.

Utilizzando la blockchain di Ethereum, verranno create 500 copie della rivista, che sarà acquistabile comprando la copertina in forma di Nft. Chi lo farà, avrà diritto ad ottenere il numero da leggere. Gli argomenti saranno ovviamente relativi al mondo della crypto arte, della blockchain e del fintech. Le copertine saranno realizzate da famosi artisti del settore, diventando delle carte da collezione, visto il numero estremamente limitato di copie.

Cosa sono gli Nft?

I non fungible token sono dei file la cui autenticità e unicità è garantita dalla tecnologia blockchain (solitamente quella di Ethereum, ma aumenta sempre più il numero di blockchain su cui è possibile crearli). Il funzionamento è semplice: un documento in formato digitale viene garantito dalla blockchain e questo gli permette di avere un valore. Per fare un esempio concreto la differenza è tra la Gioconda esposta al Louvre con il suo valore inestimabile in quanto originale e tutte le sue riproduzioni senza valore. Quello che fa quindi la blockchain è assicurare che una sia l’opera originale, mentre le altre mere copie o falsi.