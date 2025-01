Cane reattivo: come gestirlo soprattutto per il suo bene. Ecco le strategie per contenere le reazioni di Fido. Le passeggiate con un cane reattivo possono risultare stressanti. È importante capire se un cane manifesta reattività osservando il suo comportamento. Un cane reattivo risponde in modo eccessivo a stimoli quotidiani come il passaggio di altri animali, persone sconosciute o rumori improvvisi. Se tali reazioni si ripetono frequentemente, potrebbe essere utile consultare un educatore cinofilo.

I segnali di reattività più comuni includono comportamenti esagerati come abbaiare, tirare il guinzaglio o ringhiare. Inoltre, il linguaggio del corpo del cane, come orecchie tese, coda rigida e pelo sollevato, indica che l’animale può sentirsi a disagio. Le cause della reattività possono variare e includere esperienze negative, paura o socializzazione inadeguata. Spesso la reattività non è una scelta consapevole del cane, ma il risultato di traumi, maltrattamenti o mancate interazioni sociali nei primi mesi di vita.

Anche il dolore o la frustrazione possono contribuire alla reattività: un cane che non soddisfa i propri bisogni, come l’esercizio fisico o l’attenzione, può reagire in modo eccessivo. Durante le passeggiate, mantenere la calma è essenziale. Il cane percepisce facilmente le emozioni del proprietario; se sei tranquillo, anche lui potrà sentirsi più sicuro. Allontanati dalle situazioni che lo innervosiscono, e se il cane inizia a tirare o abbaiare, prova a distrarlo con giochi o comandi, senza forzarlo ad avvicinarsi a ciò che teme.

Esistono metodi come la desensibilizzazione e il controcondizionamento, che possono aiutare il cane a superare le paure esponendolo gradualmente agli stimoli spaventosi. Insegnare o rafforzare comandi di base, come “seduto”, “resta” e “vieni”, può aiutarlo a concentrare l’attenzione su di te piuttosto che su ciò che lo preoccupa. In caso di difficoltà, è consigliabile rivolgersi a un esperto: un educatore cinofilo può valutare la situazione e implementare un intervento su misura per il tuo cane. Con le giuste strategie, è possibile rendere le passeggiate più tranquille e piacevoli sia per il cane che per il proprietario.