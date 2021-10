Come prevedibile, la comunicazione mediata da un mezzo digitale diminuisce l’efficacia e la soddisfazione e rallenta i tempi di esecuzione di un’attività.

Per un agente commerciale, dunque, non ci sarebbe scelta: è solo nell’incontro faccia a faccia che si può sperare di raggiungere l’obiettivo, ovvero una vendita. Ma se non si può? L’esperienza del 2020 ci sta consegnando un futuro in parte già anticipato. Le trattative commerciali si sposteranno sempre di più sull’online. Sia per tutelare gli individui, ma anche perché qualsiasi azienda ha bisogno di rivolgersi a un mercato sempre più ampio.

Inoltre, le nuove piattaforme tecnologiche per la collaborazione, come il modulo Sales Cloud della piattaforma Customer 360 di Salesforce, rappresentano una knowledge base sempre disponibile che, se sfruttata con intelligenza, rappresenta un validissimo supporto.

È fondamentale, dunque, ripensare l’approccio al cliente nell’ottica di un dialogo, reale sì ma mediato da uno schermo. Partiamo dal presupposto che concludere una trattativa commerciale via mail è impresa molto ardua. In questi casi il successo dipende in genere da un rapporto già instaurato, per esempio nel caso di un rinnovo di un contratto, o dal fatto che è il cliente che richiede una proposta commerciale e, dunque, è già (abbastanza) convinto ad acquistare.

Non prendiamo in esame, dunque, una conversazione via mail o, peggio ancora, via chat testuale, considerando i metodi entrambi poco consigliabili nel caso di una trattativa con un nuovo cliente. Mentre, al contrario, potremmo imparare molto dalle tecniche di vendita telefonica, per esempio quelle delle azioni che andavano così tanto negli anni 90 (vedere The Wolf of Wall Street per un ripasso).

Come gestire una trattativa commerciale online, allora? Come supplire al contatto fisico, al fissare negli occhi, alla presenza reale, al creare la massima empatia? Con il supporto delle riflessioni che farebbe uno psicologo o un esperto di comunicazione, sintetizzandole in 5 cose da sapere.

Bucare lo schermo

Il primo obiettivo in generale è bucare lo schermo, ovvero dare la sensazione di trasformare uno spettacolo in tv in uno teatrale. Prendendo spunto dagli stand up comedian, per esempio, o dai film che basano tutti sui dialoghi in un’unica ambientazione (The Big Kahuna è un altro must). Per questo, per esempio, può essere utile ampliare il più possibile l’inquadratura e non fissarsi su un monotono primo piano ravvicinato. Così saremo liberi di gesticolare, non troppo, di muoverci, non troppo, per prendere del materiale a supporto, di mostrare l’abbigliamento e la figura intera e, soprattutto, di far curiosare sulla scena il potenziale cliente. Scena in cui voi posizionerete intelligentemente elementi che creino empatia. Se, per esempio, sapete che il cliente è juventino, non è certo il caso di presentarsi con la sciarpa al collo ma magari far intravedere un elemento che ricordi la squadra. A questo proposito, è importante sottolineare quanto sia utile fare prima una ricerca sul cliente, magari anche sui social network. In una videochat business, inoltre, è preferibile mostrare di essere in un ufficio o, nel caso non fosse possibile, scegliere uno sfondo professionale, non il solo logo dell’azienda né contenuti autoreferenziali, e non certo una spiaggia tropicale: si provocherebbe malessere.

La regola del 3

La regola del tre impone di convincere l’interlocutore a essere d’accordo sulla stessa cosa per tre volte nella stessa conversazione. La tecnica può essere un buon modo per sciogliere il ghiaccio e creare una certa empatia. Per evitare di sembrare un “disco rotto”, ovvero di ripetere lo stesso concetto per tre volte, l’approccio dei grandi prevede tre tattiche simultanee. Il labeling, ovvero spingere l’interlocutore a “etichettarsi” fornendoci un’informazione preziosa magari riferendosi a una notizia di attualità: “Hai visto che è successo, ho l’impressione che il tuo pensiero fisso sia proprio questo, mi sbaglio?”. Alla risposta dell’interlocutore si chiede conferma (mirroring): “e da quanto tempo?”. Infine, la parafrasi: “dunque, mi stai dicendo che questo è stato il tuo mal di pancia per un sacco di tempo, perfetto, posso aiutarti a risolverlo”.

I no che aiutano a vendere

Il cliente non vede l’ora di rispondere “no” alle tue domande. Tu gli stai cercando di vendere qualcosa, lui lo sa e, generalmente, non vorrebbe comprare niente, quindi non vede l’ora di rispondere “no”. Gli psicologi sostengono che dire “no” è una forma di protezione. Dunque, facciamo dire “no” ai nostri interlocutori, più “no” possibili ovviamente che non siano risposte alla domanda: “mi comprerai questo prodotto?”. I “no” si ottengono attraverso “domande non orientate” alla vendita. Per esempio, rivolgendosi con un “sei contrario a fare una demo?” o “sei contrario se ti faccio vedere questa caratteristica?”, “sei contrario” e non “sei d’accordo”.

Rispettare i tempi

Come detto, il venditore è visto come qualcuno che fa perdere tempo. Dunque, dichiarare fin da subito, e nel corso della chiacchierata, quanto tempo chiederai facendo delle domande precise. “Hai tempo 10 minuti?”, “Ti ruberò solo 10 minuti” o “quando possiamo parlarne per 10 minuti?”. Rispettare l’interlocutore e soddisfare i suoi bisogni intrinsechi paga sempre. Una volta ottenuto l’appuntamento, inoltre, può essere utile inviare preliminarmente qualcosa. Non una brochure di prodotto, ma informazioni di scenario che stimolino la curiosità sul tema e preparino il terreno facendo crescere una necessità al cliente.

Mantenere alta la concentrazione

Il tempo limite di attenzione è un classico problema in un dialogo one-to-many, per esempio una presentazione, lo è ancora di più se il dialogo è one-to-one e se è virtuale. Il cliente avrà diversi modi per distrarsi e pochi per concentrarsi visto che dall’altra parte dello schermo ci sei solo tu. Capiterà che scorra le mail mentre stai parlando, che si fissi su un documento o qualcosa che non c’entra con l’argomento della conversazione o, peggio, che la interrompa con la risposta a una chiamata. Per questo è fondamentale prepararsi prima una timeline della conversazione – “dopo 10 minuti faccio questo” – e variare l’interazione. È utile condividere regolarmente slide a supporto, non una presentazione intera fissa, video e dimostrazioni pratiche, il tutto con l’obiettivo di rompere la monotonia dell’inquadratura e catturare (di nuovo) l’attenzione dell’interlocutore.

Mostrarsi informati sul cliente ripaga sempre

In conclusione, dopo aver visto come gestire una trattativa commerciale online sfruttando alcuni trucchi, è importante sottolineare l’importanza dello strumento che si utilizza per gestire la trattativa. Qualsiasi sia il tool usato per creare la videochiamata è fondamentale avere a supporto una valida piattaforma per le vendite. Uno dei leader di mercato in questo ambito è certamente Salesforce e il modulo Sales Cloud della piattaforma Salesforce Customer 360. La soluzione non solo promette di essere un valido aiuto durante la conversazione fornendo ogni tipo di informazione o documentazione correlata al cliente, ma lo è anche in fase preliminare. Uno dei segreti del buon venditore, infatti, è prepararsi in anticipo con la raccolta di tutte le informazioni utili al dialogo. Non parliamo solo di informazioni che riguardano l’azienda per cui si lavora ma soprattutto di notizie o informazioni che riguardano il cliente, la sua azienda e il mercato in cui si muove. La storia dei suoi ordini, per esempio, ma anche le novità e l’attività della concorrenza. Dimostrarsi preparati e competenti ripaga sempre.