Come gestire i numeri telefonici su Android e iPhone: guida definitiva per bloccare e sbloccare

Bloccare un numero di telefono è un modo efficace per evitare chiamate indesiderate su dispositivi Android e iPhone. Questo processo consente di filtrare le comunicazioni in entrata, respingendo automaticamente quelle dai numeri bloccati, con la possibilità di sbloccarli in qualsiasi momento.

Su Android, il blocco avviene tramite l’app Telefono. Si accede alla cronologia delle chiamate, si seleziona il numero da bloccare e si conferma l’operazione. È anche possibile bloccare tutti i numeri sconosciuti dalle impostazioni dell’app. Questa funzione non influisce sui contatti salvati in rubrica. Per sbloccare un numero, basta tornare nella lista dei numeri bloccati e confermare l’operazione.

Su iPhone, il blocco può essere effettuato attraverso diverse app, come Telefono e FaceTime. Si accede alla sezione Recenti, si seleziona il numero da bloccate e si conferma con un doppio tocco su “Blocca contatto”. Le impostazioni di iOS consentono di gestire tutti i contatti bloccati in un’unica posizione. Nonostante un numero bloccato possa ancora inviare messaggi in segreteria, non si riceveranno notifiche e i messaggi non verranno consegnati. L’indirizzo email bloccato in Mail sarà trasferito nella cartella Cestino, risultando bloccato su tutti i dispositivi Apple.

Per sbloccare un contatto su iPhone, si ritorna nella schermata dei contatti bloccati, si esegue uno swipe su quello desiderato e si tocca il pulsante Sblocca. Questo processo garantisce una gestione semplice e diretta delle comunicazioni sui dispositivi mobili.