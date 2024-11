Come funzionano e in quali casi sono utili

Un localizzatore GPS per cani e gatti è un dispositivo progettato per monitorare la posizione degli animali domestici, utile soprattutto per chi desidera tenere sotto controllo i propri amici a quattro zampe quando si avventurano all’aperto. Questi localizzatori si fissano comodamente al collare e utilizzano la tecnologia GPS per fornire informazioni in tempo reale sulla posizione dell’animale, visibili tramite smartphone.

Dopo cinque anni di ricerca, è stato sviluppato per soddisfare le esigenze dei proprietari, semplificando e rendendo più sicura la vita all’aria aperta. Collegato allo smartphone, il dispositivo offre una mappa aggiornata che mostra la posizione dell’animale ogni 2-3 secondi, permettendo di seguirne i movimenti costantemente. Questa funzione è particolarmente vantaggiosa non solo per ritrovare animali smarriti, ma anche per monitorare le aree che l’animale esplora più frequentemente.

Una funzionalità innovativa è il “recinto virtuale” o “geofence”, che consente di definire un perimetro digitale entro cui l’animale può muoversi. Se l’animale oltrepassa questo confine, il proprio smartphone riceve automaticamente una notifica, offrendo un’ulteriore misura di sicurezza. Ciò risulta utile, specialmente in contesti dove è necessario limitare i movimenti, come in giardini o balconi.

I localizzatori GPS sono progettati per resistere alle intemperie e sono disponibili modelli completamente impermeabili, ideali per gli animali che amano l’acqua o che possono trovarsi esposti alla pioggia. Questa caratteristica evita danni al dispositivo e consente agli animali di indossarlo senza preoccupazioni.

È importante sottolineare che questi dispositivi sono generalmente progettati per essere poco invasivi e confortevoli, permettendo agli animali di muoversi liberamente. Per quanto riguarda il costo, i prezzi dei localizzatori GPS variano in base alle caratteristiche tecniche, oscillando tra i 30 euro e i 120 euro, a seconda del modello scelto.

In conclusione, il localizzatore GPS rappresenta un valido strumento di sicurezza e monitoraggio per i pet, aiutando i proprietari a garantire la sicurezza dei loro animali anche quando si avventurano lontano da casa.