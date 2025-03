Come funziona uno smartphone satellitare e quali sono i suoi usi

La connessione satellitare sugli smartphone è una recente innovazione nella telefonia mobile, distinta dai tradizionali telefoni satellitari. Questa tecnologia consente di comunicare direttamente con satelliti in orbita, permettendo invii di messaggi di emergenza anche senza copertura cellulare. Lanciata da Apple con l’iPhone 14 nel 2022, è ora adottata anche da aziende come Google e Samsung, sebbene la sua disponibilità sia ancora limitata a causa di partnership con operatori satellitari.

Tra i benefici principali, vi è la possibilità di chiedere aiuto in situazioni critiche, anche in aree remote. Attualmente, tali dispositivi supportano solo la messaggistica di emergenza, ma si prevede un futuro sviluppo per consentire chiamate e accesso a Internet. La tecnologia utilizza satelliti in orbita bassa (LEO), che garantiscono una latenza inferiore rispetto ai satelliti geostazionari, rendendo così le comunicazioni più rapide e accessibili.

Apple ha avviato la connettività satellitare grazie a un accordo con Globalstar, implementando il sistema SOS Emergenze. In seguito, Google e Samsung hanno sviluppato sistemi simili per i loro dispositivi. Le telecomunicazioni stanno investendo in questa area: T-Mobile e Verizon collaborano con SpaceX e Skylo, rispettivamente, per migliorare la connettività satellitare.

Nonostante i vantaggi evidenti, come il salvataggio di vite in ambienti isolati, ci sono limitazioni. La velocità della connessione satellitare è inferiore a quella delle reti mobili tradizionali e i costi possono essere elevati. In generale, sebbene il futuro della comunicazione satellitare sugli smartphone sembri promettente, ci vorrà tempo prima che diventi una caratteristica standard, a causa delle sfide tecniche e dei costi associati.