Come funziona un GPS per cani? Una guida

Proteggere i cani e garantire loro sicurezza è fondamentale quando si trovano in spazi esterni o sconosciuti. I dispositivi GPS permettono di rintracciare l’animale in tempo reale, intervenendo rapidamente in caso di smarrimento. È importante distinguere tra microchip e GPS: i microchip aiutano a risalire al proprietario solo se l’animale è trovato, mentre il GPS consente un monitoraggio attivo. Infatti, i microchip non localizzano in tempo reale o registrano spostamenti, mentre un GPS consente di seguire i movimenti del cane per prevenirne il pericolo.

Un GPS per cani è un dispositivo leggero da agganciare al collare, permettendo di localizzare l’animale rapidamente se si allontana. Questi dispositivi utilizzano segnali satellitari per calcolare la posizione esatta. Inoltre, i modelli avanzati offrono funzioni extra, come la memorizzazione dei percorsi, utile per risalire a eventi che potrebbero aver causato disturbi all’animale.

Le caratteristiche da considerare nella scelta di un localizzatore GPS includono: la funzione di geofence per ricevere allarmi se il cane oltrepassa un confine definito, la memoria dei percorsi preferiti, una luce LED per trovare il cane al buio, e la copertura mondiale attraverso SIM e tecnologia 4G. Altri aspetti importanti sono l’impermeabilità e l’autonomia della batteria, che dovrebbe durare tra dieci giorni e due settimane.

Il costo di un GPS varia tra 15€ e 40€, con abbonamenti mensili o annuali aggiuntivi. Nonostante il costo iniziale, la protezione aggiuntiva giustifica l’investimento e garantisce la sicurezza dell’animale.