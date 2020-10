Bootcamp X Factor: cosa significano e cosa sono gli appuntamenti della seconda fase del talent di Sky. Ecco il meccanismo e il regolamento.

Dopo le Audizioni, X Factor entra nel vivo con la seconda fase: quella dei Bootcamp. Anche nel 2020 il talent di Sky sta regalando grandi emozioni, ed è arrivato il momento di selezionare alcuni dei talenti che hanno superato la prima fase. E non solo. Tocca anche svelare le categorie assegnate ai quattro giudici. Ecco come funziona la fase dei Bootcamp.

Bootcamp X Factor: come funzionano

Nella seconda fase di X Factor, quella dei Bootcamp, i quattro giudici sono chiamati a formare le proprie squadre. A ognuno dei mentori seduti al tavolo viene assegnata una categoria tra le quattro disponibili (Under Uomini, Under Donne, Over e Gruppi). Sta poi a loro scegliere chi inserire nel proprio team tra i vari talenti selezionati durante le audizioni.

Con questa fase inizia la vera e propria competizione tra i giudici, che fino alla fase delle audizioni sono invece chiamati a fare un gioco di squadra per cercare di far passare solo i talenti veramente meritevoli. Ma cosa significa Bootcamp? Letteralmente, ‘campo di addestramento’. In questa fase infatti i talenti devono mostrare di che pasta sono fatti, per poter ambire a far parte del programma fino in fondo e a ottenere la fatidica sedia delle cinque a disposizione per ogni categoria.

X Factor 2020: Bootcamp al via

Nella quattordicesima edizione del talent, al tavolo dei giudici ci sono Manuel Agnelli e Mika, due veterani, Emma e Hell Raton, due new entry. Nella prima puntata dei Bootcamp sono proprio Mika e il giovane rapper e producer di origine sudamericana a dover comporre le proprie squadre. Nella seconda toccherà invece a Manuel Agnelli e alla Brown.

Al termine dei due appuntamenti, i 20 artisti rimasti in gioco potranno giocarsi il tutto per tutto in una nuova fase, quella del Last Call, che debutta nel 2020. Un’ultima chiamata per poter entrare nei 12 protagonisti dei Live Show.

