Come funziona la ricetta elettronica veterinaria: tutto ciò che c’è da sapere

Il 16 aprile 2019 è entrata in vigore la ricetta elettronica veterinaria, obbligatoria per le prescrizioni di farmaci agli animali domestici. Questa innovazione, introdotta dalla legge 167 del novembre 2017, ha rivoluzionato il modo in cui i proprietari possono acquistare medicinali per i loro animali, sostituendo le tradizionali ricette cartacee. La nuova modalità non solo digitalizza le ricette, ma modifica profondamente le procedure di prescrizione e monitoraggio dei farmaci per gli animali.

L’importanza della ricetta elettronica risiede nella sua capacità di garantire una gestione più efficace dei farmaci, specialmente per sostanze come gli antibiotici, cruciali per la salute degli animali e della filiera agroalimentare. Le ricette emesse dai veterinari vengono caricate su una piattaforma online, rendendo possibile la tracciabilità attraverso un codice identificativo e un PIN. Questo sistema non solo facilita il controllo sull’uso dei farmaci, evitando somministrazioni inappropriate, ma semplifica anche le pratiche amministrative legate al settore.

Le ricette elettroniche, simili a quelle per esseri umani, sono emesse dai veterinari e registrate nel sistema del Ministero della Salute. Ogni documento consente al proprietario di accedere facilmente alla prescrizione e di acquistare il farmaco in farmacia. I vantaggi del nuovo sistema includono una maggiore trasparenza e sicurezza, oltre a un processo di acquisto più semplice e veloce.

I costi legati alla ricetta elettronica possono variare in base a diversi fattori, come la scelta del veterinario, la regione geografica e le tariffe praticate dai professionisti. La validità della ricetta elettronica per animali da compagnia è di 30 giorni, mentre una ricetta medico-veterinaria ripetibile può essere utilizzata fino a cinque volte e ha una validità di tre mesi. Le prescrizioni sono personalizzate in base alle necessità specifiche di ciascun animale, tenendo conto della durata e della complessità dei trattamenti richiesti.

Con l’introduzione della ricetta elettronica veterinaria, la gestione della salute degli animali domestici ha fatto un netto passo avanti, garantendo un controllo più rigoroso e una maggiore efficienza, a beneficio sia dei proprietari che dei loro amici a quattro zampe.