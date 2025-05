Come Funziona il Telecomando della TV: Guida Essenziale

Ogni volta che si preme un tasto sul telecomando della TV, si attiva un meccanismo tecnologico risultato di un circuito chiuso che trasmette un segnale luminoso alla TV. Questo processo si basa sulla trasmissione di luce infrarossa (IR), una forma invisibile di radiazione elettromagnetica. Gli impulsi di luce vengono generati secondo sequenze binarie, composte da “0” e “1”, che il microprocessore del televisore interpreta per eseguire comandi come alzare il volume o cambiare canale.

Quando si preme un pulsante, il circuito integrato del telecomando genera un codice binario specifico per il comando selezionato. Questo codice viene inviato tramite un LED a infrarossi, che emette una sequenza di impulsi. La luce infrarossa, non visibile a occhio nudo, viene captata dal ricevitore IR della TV, che filtra altre fonti di luce per concentrarsi su una lunghezza d’onda di circa 980 nanometri. I segnali sono decodificati e trasformati in un’azione elettrica dal microprocessore del televisore.

Tuttavia, i telecomandi IR presentano alcune limitazioni: necessitano di una linea diretta tra telecomando e ricevitore, e la loro portata è generalmente limitata a dieci metri. In situazioni con ostacoli, il segnale non viene trasmesso correttamente. Un’osservazione interessante è che si può visualizzare la luce infrarossa emessa da un telecomando utilizzando la fotocamera di uno smartphone.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.geopop.it