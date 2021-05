Il post italiano più virale su Instagram domenica 23 maggio è stato quello dei Maneskin: la loro foto dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest ha totalizzato in poche ore oltre 1,164 milioni di like (dati Buzzoole).

Non poteva essere altrimenti, a giudicare dal sostegno che la band ha ricevuto sui social media nei giorni scorsi: nella serata finale, oltre 400mila tweet li hanno incitati e Chiara Ferragni, regina di Instagram, ha chiesto esplicitamente ai suoi 23 milioni di follower di votare per loro e sostenerli.

Ma quella gioia che ha invaso la Rete si è presto scontrata con l’amarezza per l’accusa al cantante Damiano di avere sniffato cocaina in diretta arrivata da Paris Match per via di un video diffuso su Twitter. In conferenza stampa, il cantante Damiano si è affrettato a smentire: “Non è vero, per favore, non ditelo”. Poi il messaggio è stato ribadito anche sui loro profili social: “Siamo scioccati da quello che alcuni stanno dicendo su Damiano che farebbe uso di droga. Siamo contro le droghe e non abbiamo mai fatto uso di cocaina. Siamo pronti per farci testare perché non abbiamo niente da nascondere”.

l’analisi

I Maneskin visti da Instagram

Sui social network, i Maneskin hanno un largo sostegno. Negli ultimi mesi il loro profilo Instagram (il social più usato) è cresciuto velocemente: grazie a Sanremo ha superato i 500mila follower e ora, grazie a questo nuovo successo, sta per sfondare i 2 milioni di seguaci; chi li segue è un pubblico italiano prettamente femminile (al 75%), concentrato nella fasce di età 18-24 (che pesa per il 31% sull’audience totale) e 25-34 (27%).

Il profilo vuole ostentare genuinità, ma è opportunamente curato dalla casa discografica: gli scatti delle loro esibizioni e dei backstage sono alternati con quelli molto patinati, tipici delle riviste di moda; non a caso, tra i brand più menzionati ci sono grandi griffe, come Yves Saint Laurent ed Etro, che li ha vestiti all’Eurovision.

Il gesto del dito medio compare spesso nelle foto, ostentato come un simbolo, a voler rimarcare la voglia di essere percepiti “contro il sistema”. E quando, nell’ottobre del 2020, il sistema automatico di Instagram ha bloccato la foto del backstage del singolo Vent’anni, scattata da Oliviero Toscani, la band pubblica orgogliosamente lo screenshot del messaggio ricevuto dal social (cioè, “contenuto rimosso per nudo o atti sessuali”), commentandolo così: “Soltanto per un capezzolo? Non siete pronti per il resto”.