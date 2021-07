La start-up Halo è pronta per fare debuttare negli Stati Uniti un servizio di car-sharing con auto senza conducente comandata a distanza da piloti umani: sarà possibile guidare da remoto le vetture, tutte elettriche e connesse, grazie alla tecnologia 5G fornita dal gigante delle telecomunicazioni T-Mobile. Halo, che ha condotto test a Las Vegas dal mese di febbraio, prevede di iniziare a offrire le corse ai clienti entro la fine dell’anno. Come altri servizi di car-sharing, sarà possibile prenotare un’autovettura tramite app: la consegna del veicolo avviene in un luogo stabilito, dove il cliente resta in attesa.

La particolarità del servizio di Halo consiste nel fatto che l’automobile è guidata a distanza da un operatore umano sino al punto definito. Dopo, sarà il cliente a prendere il comando della vettura per tutta la durata del suo viaggio. E all’arrivo non è necessario parcheggiare, perché a corsa finita è di nuovo il pilota dell’azienda a riprendere, sempre da remoto, il controllo del mezzo, dirigendolo verso la successiva destinazione e verso la persona che ha effettuato una nuova richiesta attraverso l’applicazione.

Halo, sotto questo aspetto, si differenzia notevolmente da start-up come Waymo, Zoox o Cruise, che lavorano a una tecnologia di guida autonoma basata interamente sull’intelligenza artificiale senza conducente umano.

La società di Las Vegas, invece, sfrutta la rete 5G di T-Mobile per consentire agli autisti di azionare le automobili elettriche a distanza: equipaggiate con telecamere e sensori, le vetture restituiscono le immagini del percorso su uno schermo a disposizione dei piloti che, utilizzando uno speciale sistema (chiamato RemotePilot), dotati di volante e pedali, sono in grado di compiere le manovre di guida.

Halo ha anche sviluppato un meccanismo di arresto automatico delle auto in caso di pericolo per la sicurezza: si chiama Advanced Safe Stop.

Motori hi-tech

L’obiettivo della start-up con a capo Anand Nandakumar è quello di guadagnare la fiducia di chi usufruisce del servizio senza bruciare le tappe. Le auto senza conducente destano ancora perplessità tra i consumatori e la guida totalmente autonoma non è di facile realizzazione: richiede una rete 5G potente e affidabile e presenta più problemi del previsto, come del resto ha ammesso lo stesso Elon Musk, numero uno di Tesla e pioniere dell’innovazione nel settore.