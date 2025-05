Come funziona e a chi è destinato

Nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che rende operativa la prestazione universale per anziani non autosufficienti, introdotta dalla legge delega n. 33 del 2023. Questa misura è erogata dall’Inps su richiesta di chi soddisfa i requisiti, anche tramite enti di patronato. Essa assorbe e integra l’indennità di accompagnamento.

Il bonus anziani, formalmente “prestazione universale”, rappresenta una novità del decreto anziani. Si tratta di un contributo economico per gli ultraottantenni fragili con necessità di assistenza continua. La prestazione comprende una quota fissa pari all’indennità di accompagnamento (531,75 euro per il 2024) e un assegno integrativo di 850 euro mensili, portando l’importo totale a circa 1.381,76 euro al mese. Il bonus sarà erogato mensilmente dall’Inps a partire dal primo giorno del mese di richiesta, durante la sperimentazione che va dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. Un aspetto distintivo è che il bonus non è soggetto a tassazione e non può essere pignorato, garantendo la disponibilità totale per fini assistenziali.

Per accedere alla prestazione, le persone devono rispettare alcuni requisiti: avere almeno 80 anni, un riconoscimento di bisogno assistenziale gravissimo, un ISEE non superiore a 6.000 euro e essere beneficiari dell’indennità di accompagnamento.

Le domande possono essere presentate online da chi ha 80 anni o più, tramite il portale dell’Inps con identità digitale, o attraverso enti di patronato. Le richieste possono essere effettuate durante tutta la durata della sperimentazione, fino al 31 dicembre 2026, e, se accettate, il bonus sarà riconosciuto fino a quella data.