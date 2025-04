Come firmare elettronicamente un documento PDF senza stamparlo

Apporre una firma elettronica a un documento è più conveniente rispetto alla procedura tradizionale di stampa, firma a penna, scannerizzazione e reinvio. I moderni sistemi operativi offrono strumenti per firmare documenti PDF elettronicamente. È fondamentale distinguere tra firma elettronica e firma digitale: la prima è un’immagine della firma autografa, più semplice e senza valore legale, mentre la seconda utilizza tecniche crittografiche per garantire autenticità e integrità, e ha valore legale.

Per firmare documenti su Android, è possibile utilizzare Google Drive. Aprite il PDF e selezionate l’opzione Modifica o Annota per disegnare la firma. Una volta completato, salvate e condividete il file. Su iPhone, aprite il documento nell’app Mail o File e attivate l’icona di Modifica. Potete disegnare a mano o utilizzare la funzione Firma per inserire una firma salvata.

Su Windows, attraverso il browser Microsoft Edge, basta cliccare con il tasto destro sul PDF, selezionare Apri con > Microsoft Edge. Utilizzate l’icona Disegno per firmare. Se si dispone di un touchscreen, è possibile firmare direttamente con il dito. Su Mac, l’app Anteprima consente di aggiungere una firma: aprite il documento, cliccate su Modifica e poi su Firma. Potete disegnare sul trackpad, utilizzare la fotocamera per acquisire una firma su carta o firmare direttamente da un iPad o iPhone collegato al Mac.

Questi metodi consentono di firmare documenti in modo rapido e efficiente, sfruttando le funzionalità integrate dei dispositivi.