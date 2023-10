come Fido può migliorarci la vita

La presenza di un amico a quattro zampe nella nostra vita ci rende migliori. Ecco quali sono i benefici di vivere con un cane.

Chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe è a conoscenza di quanto quest’ultimo possa, con la sua sola presenza, cambiare la nostra vita in meglio. Se hai deciso anche tu di adottare un amico peloso, sappi che non solo ti cambia la vita in meglio, ma che puoi trarre molti benefici dalla convivenza con un amico a quattro zampe.

Infatti sono molti gli studi che hanno dimostrato quanto una palla di pelo possa migliorare il nostro umore e non solo. Nel seguente articolo vedremo infatti secondo gli esperti quali sono i benefici, sia fisici che emotivi, di vivere con un cane.

I benefici di vivere con un cane: ecco come Fido ti cambia la vita

Adottare un amico a quattro zampe è un’esperienza davvero fantastica, non solo per noi, in quanto la presenza di un cane in casa può renderci sempre felici, ma anche perché diamo la possibilità a una piccola palla di pelo di avere una famiglia.

Sebbene economicamente, mantenere un amico a quattro zampe possa essere, soprattutto negli ultimi tempi, difficile, i nostri amici pelosi possono in cambio della loro pappa, delle coccole e dell’amore che gli doniamo donarci molto in cambio.

Infatti varie ricerche hanno dimostrato che vivere con una palla di pelo fa benissimo non solo al nostro umore, in quanto Fido con i suoi comportamenti buffi può farci sorridere anche nei momenti più tristi, ma anche per il nostro fisico e la nostra mente. Qui di seguito infatti vedremo quali sono i benefici fisici ed emotivi di vivere con un cane.

Benefici emotivi di vivere con un cane

Combatte lo stress

Grazie alle buffe smorfie e agli occhi dolci che solo i nostri amici a quattro zampe possono fare, i nostri amici pelosi ci aiutano a ridurre la produzione di cortisolo, ossia l’ormone dello stress.

Fido ci supporta nei momenti difficili

Chi ha il piacere di vivere con un amico peloso sa quanto la presenza di quest’ultimo possa essere importante nei momenti difficili. Infatti la vicinanza di Fido nei momenti di forte sconforto o di lutto, può alleviare il nostro dolore.

Combatte la depressione

Gli esperti hanno dimostrato, attraverso vari studi, che la compagnia di un cane, soprattutto per gli over 60, non solo aiuta chi soffre di solitudine ma previene anche la depressione.

Rende sereni

Come detto in precedenza, i nostri amici a quattro zampe sanno come farci ridere con i loro comportamenti buffi e divertenti. Inoltre il contatto con un amico a quattro zampe stimola il nostro organismo, producendo più ossitocina, ossia l’ormone della felicità.

Rende più attraenti

Uno studio realizzato nel Regno Unito ha dimostrato e confermato, che chi condivide la vita con un cane ha un fascino maggiore e ha più probabilità di socializzare con il mondo esterno. Ciò è dovuto al fatto che le passeggiate insieme a Fido sono rilassanti e soprattutto più inclini a intraprendere conoscenze e discorsi con persone che non si conoscono.

Benefici fisici di vivere con un cane

Oltre a donarci serenità e a liberarci dallo stress, il nostro amico a quattro zampe può farci bene anche fisicamente, vediamo qui di seguito in che modo, secondo gli esperti.

Aiuta a restare in forma

Se sei alla ricerca di un personal trainer, allora non devi fare altro che adottare un amico a quattro zampe. Infatti la necessità di portarli fuori per i bisogni o per fargli fare esercizio fisico quotidiano, ci permette di camminare di più, di correre di più e di fare molto movimento senza nemmeno accorgercene.

Riduce le allergie

Una ricerca ha svelato che condividere la propria vita con un amico a quattro zampe, che si tratti di un cane o di un gatto, è molto utile per ridurre il rischio di allergia. Ciò vale anche per i bambini, infatti una ricerca ha dimostrato che i bambini che condividono la vita con un cane già dai primi anni di vita tendono a soffrire meno di allergie.

Contrasta l’obesità

Gli esperti hanno affermato che i bambini che crescono con un amico peloso hanno meno probabilità di soffrire di obesità. Ciò perché tendono ad essere più attivi e più inclini a mangiare sano e a fare sport. Ciò ovviamente, vale anche per noi adulti!

Ci fa bene al cuore

La presenza di un cane in famiglia è molto utile per ridurre il rischio di patologie cardiache ed inoltre consente di tenere il cuore in salute. Ciò perché semplicemente accarezzando Fido riduciamo lo stress che possiamo accumulare durante la giornata.

Ci rende longevi

Secondo gli esperti, vivere con un amico a quattro zampe non solo fa bene al cuore, ma ci allunga anche la vita. Ciò perché le nostre palle di pelo eliminano lo stress che accumuliamo e migliorano il nostro umore sempre.