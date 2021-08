A che serve un antivirus nel 2021? La risposta potrebbe sembrare scontata, ma non lo è. Sebbene ormai lo scopo principale di un antivirus (analizzare i file presenti sul computer e rilevare minacce) è stato quasi interamente sostituito dal browser, l’antivirus ha ancora un suo modo di difendere e di proteggere. È il caso di Kaspersky e della sua offerta di software per la protezione dei dati. Nello specifico, il pacchetto Internet Security offre protezione sul Web e un insieme di moduli e applicazioni che aiutano a navigare in sicurezza.

La scansione serve ancora?

Si parte dalla scansione, che analizza tutti i file presenti sul computer e cerca eventuali virus o malware che possono essere rimossi: su un Mac Mini M1 con 512 Gb di memoria, una scansione rapida richiede circa 2 minuti, mentre per una completa possono servire anche 30. Durante il test con il software, anche a riaffermare l’effettiva utilità dell’antivirus, non sono state mai rilevate minacce, che tendenzialmente sono sempre filtrate dal servizio di prevenzione malware incorporato nei browser. Eventuali virus arrivati da penne USB e dischi esterni non sono stati rilevati, per il semplice fatto che l’utilizzo quotidiano di un computer non include le periferiche esterne: sempre i più i dati vengono scaricati o visualizzati su piattaforme cloud, e i server utilizzati per il cloud sono protetti usando sistemi sofisticati di protezione da attacchi esterni, eliminando il bisogno di un programma di antivirus per consumatori.

Le scansioni e i database sulle minacce vengono aggiornati a ogni avvio del computer o dell’app Internet Security e vengono rilasciati aggiornamenti quasi tutti i giorni.

La sezione Privacy di Kaspersky Internet Security

Ma la parte più corposa è sicuramente la sezione relativa alla Privacy, che include il blocco totale della webcam su tutte le app che ne fanno uso, il blocco del tracciamento dei siti sulle attività di navigazione e un servizio di Vpn a consumo: con il pacchetto Internet Security, sono disponibili 300 Mb al mese.

L’ultimo strumento del pacchetto è il Password Manager: ne esistono molti che sono gratuiti, ma spesso permettono di salvare solo un numero limitato di password. Come molti password manager, anche questo permette di generare le password complesse e sincronizzare i dati nel cloud attraverso l’account Kaspersky, che dev’essere creato per poter acquistare il pacchetto e poi abilitare tutte le funzionalità.

tutorial

La differenze con quello che fa il browser

Come detto, sebbene molte di queste funzionalità e strumenti siano già presenti nei browser, Kaspersky presenta in maniera molto semplice anche le informazioni dettagliate, per esempio analizzando il tipo di servizio che richiede il tracciamento nel rapporto sulla navigazione. In questo modo si può capire meglio come funziona un servizio in maniera semplice, senza cercare di risalire manualmente da ogni indirizzo che, molto spesso, è criptico e non riconducibile direttamente al nome di un’azienda o di un prodotto.

Ad esempio: analizzando i report si scopre che il sito https://s0.2mdn.net/ appartiene a DoubleClick, l’agenzia pubblicitaria di Google: se da qualche parte online ritroviamo annunci pubblicitari basati su ricerche che abbiamo fatto proprio lì, sappiamo come le due cose sono connesse.

Il report sul tracciamento di Kaspersky Internet Security

La novità

Ha ancora senso pagare per la protezione?

Insomma, con Internet Security, Kaspersky rende semplici molti strumenti che sino a oggi sono poco comprensibili o poco accessibili all’utente medio. Il pacchetto è disponibile in abbonamento da 39,99 euro all’anno per un dispositivo e su un solo sistema operativo (il prezzo aumenta sino a 129,99 euro l’anno per 10 dispositivi su tutti i sistemi operativi).

Il problema è che sia Google sia Apple hanno già espresso la volontà di rendere più sicuri i loro browser e di fornire a tutti strumenti semplici per analizzare la loro attività sul Web, quindi le funzionalità di questo pacchetto potrebbero ben presto essere sostituite in toto da moduli meglio integrati direttamente nei sistemi operativi, dal mobile al desktop.

