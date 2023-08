come farlo socializzare con persone o altri cani

La socializzazione è un fattore che serve a qualsiasi cane, per poter crescere al meglio. Vediamo come far socializzare Fido con le persone e con altri cani.

Quando si adotta un amico a quattro zampe è necessario conoscere quali sono i fattori più importanti affinché Fido possa vivere sano e felice. Pochi sanno infatti che la socializzazione è uno dei fattori più importanti della crescita di un cane.

Solo grazie alla socializzazione possiamo condividere le nostre giornate insieme al nostro amico a quattro zampe. Vediamo insieme nel seguente articolo perché la socializzazione serve a qualsiasi cane anche se richiede molta pazienza e costanza.

La socializzazione serve a qualsiasi cane: ecco perché

In molti si domandano come mai la socializzazione sia un fattore importante nella vita di un cane. È bene sapere che è grazie alla socializzazione che il nostro amico a quattro zampe può sentirsi a suo agio tra le persone o tra gli altri cani o animali.

In mancanza di questo il nostro amico peloso potrebbe sentirsi a disagio in luoghi dove sono presenti persone nuove, estranee o dove sono presenti cani come per esempio un parco per cani. Inoltre la socializzazione è importante a qualsiasi età del cane.

È molto importante che il cane abbia la possibilità di socializzare già da cucciolo. La socializzazione di un cucciolo si divide in primaria e secondaria. La prima avviene tra la terza e l’ottava settimana di vita del cane. Solitamente tale fase di socializzazione viene svolta quando il cane è con la sua mamma e i suoi fratellini. Infatti è durante questa fase che i cuccioli iniziano ad imparare il linguaggio del loro corpo e a sentirsi a loro agio in presenza di altri cani.

Mentre la socializzazione secondaria avviene dall’ottava alla dodicesima settimana di vita del cucciolo e in questa fase, il nostro amico peloso imparerà a socializzare con le persone. In questo modo il cane si sentirà a suo agio tra le persone e nei luoghi diversi. Anche un cane adulto ha bisogno di socializzare, soprattutto se non ha socializzato da cucciolo. Sebbene sia più difficile rispetto ad un cucciolo, con pazienza e costanza e’ possibile ricompensare l’assenza.

Come far socializzare il cane e gli errori da evitare

Per insegnare al proprio amico a quattro zampe a socializzare potrebbe essere utile incontrare amici che hanno cani tranquilli, in modo tale che la nostra palla di pelo possa interagire sia con questi sia con le persone che noi conosciamo.

Inoltre è consigliato passeggiare con il proprio amico a quattro zampe in luoghi diversi, in modo tale da poter incontrare animali e persone diverse. Tuttavia bisogna sempre fare attenzione a gestire gli incontri, per evitare problemi o situazioni sgradevoli. Infatti è necessario evitare alcuni errori durante la socializzazione affinché la nostra palla di pelo possa non sentirsi a disagio.

Per questo motivo bisogna non strattonare il nostro amico peloso nel momento in cui ha un incontro con un altro cane o un’altra persona, ciò perché tale comportamento nei suoi confronti potrebbe causare stress nel nostro amico peloso. Inoltre il nostro atteggiamento potrebbe portare il cane a non essere propenso a fare nuove “amicizie” con cani o persone.

Inoltre, un altro errore che non bisogna fare è forzare la nostra palla di pelo a trascorrere del tempo con altri cani o persone che Fido non conosce e che di conseguenza possono mettere a disagio il nostro amico a quattro zampe. E’ importante in questi casi fare attenzione ai segnali che ci manda Fido e quindi saper leggere il linguaggio del suo corpo.