Fare soldi su TikTok da ora è realtà, dato che il chiacchierato TikTok Creator Fund è stato allargato anche ai creator italiani, anche se al momento solo in quattro hanno avuto la possibilità di accedere ai fondi. Sto parlando di Luciano Spinelli, Vincenzo Tedesco, Rosalba e Martina Socrate.

Sulla nota stampa diramata si legge anche le motivazioni sul perché siano stati scelti loro dal team europeo di TikTok:

I sopracitati sono i primi quattro, ma TikTok ha promesso che non saranno gli unici.

“Da martedì 1° settembre i creator potranno fare richiesta dei fondi attraverso il TikTok Creator Fund. Sarà richiesto di soddisfare alcuni requisiti iniziali, un modo per riconoscere l’impegno di chi sta dedicando più tempo ed energie a trasformare un hobby creativo o un passatempo divertente in un possibile percorso di carriera. In particolare, gli utenti devono aver compiuto 18 anni e devono poter contare su una base di almeno 10 mila follower e almeno 10 mila visualizzazioni dei loro video negli ultimi 30 giorni, oltre a pubblicare con continuità contenuti originali in linea con le nostre Linee Guida della Community. I creator in possesso dei requisiti potranno fare richiesta direttamente nell’app e riceveranno i fondi in rate mensili basate sulle performance dei loro contenuti”.