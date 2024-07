Come fare marmellata di cetrioli: ricetta della conserva estiva

Facile da preparare, ottima da abbinare a formaggi saporiti o semplicemente spalmata sul pane. Ecco la ricetta della marmellata di cetrioli, perfetta da preparare anche durante l’estate!

La marmellata di cetrioli è una ricetta molto semplice da preparare ma altrettanto particolare. I cetrioli, uno degli ortaggi tipici della stagione estiva, possono essere conservati in moltissimi modi, classici sono i cetrioli sott’olio o sott’aceto, ma anche la marmellata è un’ottima conserva che potrete preparare nell’arco dell’estate. Al termine della preparazione otterrete una confettura morbida e delicata, idea da spalmare sul pane o da abbinare a formaggi di ogni tipo. Vediamo subito tutti i passaggi della preparazione.

Marmellata di cetrioli

Preparazione della confettura di cetrioli e vaniglia

Per prima cosa sbucciate i cetrioli, lavateli poi tagliateli a metà ed eliminate i semi. A questo punto tagliate i cetrioli a fettine e metteteli in una casseruola d’acciaio con lo zucchero e il succo di limone. Mescolate bene e lasciate riposare almeno per 2-3 ore. Trascorso il tempo di marinatura mettete il tutto sul fuoco, incidete la vaniglia, prelevate i semi e aggiungeteli al resto degli ingredienti. Fate cuocere per il tempo necessario a che si asciughi tutto il liquido che si sarà formato, poi frullate il tutto con un frullatore a immersione. Mettete nuovamente sul fuoco e lasciate sobbollire per altri due minuti. Fate cadere un cucchiaino di marmellata su di un piattino, lasciate raffreddare e inclinate il piattino. Se la marmellata non cola è pronta. Versate la confettura così ottenuta all’interno di vasetti di vetro accuratamente sterilizzati, chiudete con i coperchi, capovolgeteli e lasciateli raffreddare prima di riporre in dispensa.

In alternativa potete preparare la confettura di papaya.

Conservazione

La marmellata di cetrioli si conserva in dispensa per qualche mese, lontano da fonti luminose o di calore. Una volta aperta invece è bene conservarla in frigorifero e consumarla entro una settimana o 10 giorni. Sconsigliamo la congelazione in freezer.