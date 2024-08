Come fare le pesche ripiene al cioccolato e amaretti: la ricetta originale

Ecco a voi le pesche ripiene al cioccolato e amaretti, un dolce piemontese intramontabile che vi farà venire l’acquolina in bocca!

Oggi prepariamo delle favolose pesche ripiene con amaretti e cioccolato, una ricetta che ha origine in Piemonte, ma che è conosciuta in tutta Italia. Questo abbinamento è quello che ci vuole per portare in tavola un dessert goloso e, per di più, si tratta di un dolce facilissimo da realizzare, ma dal risultato assicurato.

Provatele come fine pasto per una cena fra amici (ma sono ottime anche gustate fredde il giorno dopo). Ecco a voi la ricetta delle pesche ripiene alla piemontese con tutti i foto passaggi e video!

Pesche ripiene

Come fare le pesche al cioccolato e amaretti

1. Cominciate a lavare le pesche.

2. Dividetele a metà, e dopo aver eliminato il nocciolo, scavate un po’ di polpa da ognuna, che andrete a mettere in una ciotola. Lasciatele da parte.

3. Ora andiamo a preparare il ripieno. Tagliate finemente la polpa che avete ricavato precedentemente dai frutti, sminuzzate il cioccolato fondente e infine sbriciolate gli amaretti.

Ripieno per le pesche

4. Unite il tutto in una ciotola, amalgamando per bene gli ingredienti del vostro ripieno con una forchetta. Unite al composto lo zucchero e il cacao in polvere, e infine aggiungete un tuorlo d’uovo per legare il tutto.

5. Una volta ottenuta una farcia compatta e omogenea, non vi resterà che riempire le vostre pesche! Disponetele in una pirofila con la parte cava rivolta verso l’alto e con un cucchiaio riempitele con il vostro ripieno, cercando di dargli una forma rotonda, come una piccola cupola.

6. Cuocete le vostre pesche ripiene in forno già caldo a 180 °C per circa 50 minuti. Una volta trascorso il tempo che occorre, estraete le pesche dal forno e fatele riposare per qualche minuto. Servitele ancora calde. Buon appetito!

Consigli, varianti e idee

Nel caso lo vogliate, potete anche sostituire gli amaretti con degli altri biscotti, come ad esempio dei Pavesini o dei savioardi, ottenendo un gusto più neutro e meno aromatico. Inoltre potete anche aggiungere della frutta secca, come ad esempio le mandorle, oppure dell’alcool per conferire al ripieno un sapore ancora più intenso.

Un’altra variante deliziosa è con la ricotta: mettetene circa 5 o 6 cucchiai e mescolatele bene agli altri ingredienti e otterrete delle pesche cremose e buonissime.

Infine, qualche consiglio per servirle: versate un po’ di succo rilasciato durante la cottura, oppure, per un vero peccato di gola, servitele con una spruzzata di panna montata!

Se vi è piaciuto questo dolce, non potete non provare tutte le nostre ricette con le pesche!

Conservazione

Questi dolcetti semplici si conservano per circa 2-3 giorni in frigorifero, all’interno di un contenitore con coperchio a chiusura ermetica. Se avete utilizzato tutti ingredienti freschi potete anche congelarle in freezer una volta cotte e raffreddate: lasciatele poi scongelare in frigo e passatele qualche minuto in forno.