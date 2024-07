Come fare le melanzane trifolate: la ricetta del contorno

Le melanzane trifolate sono un contorno delizioso, perfetto per portare in tavola delle verdure gustose e da abbinare a qualsiasi pietanza.

Oggi prepariamo delle meravigliose melanzane trifolate in padella, un contorno davvero semplicissimo da preparare, ma che farà venire a tutti i vostri ospiti l’acquolina in bocca. Queste verdure vengono cotte e insaporite con aglio e prezzemolo, per un risultato profumato e inviante.

Potete gustarle abbinate a carne, pesce, uova, ma anche da sole, se amate le melanzane e volete regalarvi un pranzetto veloce e leggero. Oppure, un’idea può essere quella di usarle in un primo, magari saltandoci una pasta, o su dei crostoni di pane per un antipasto di verdure originale e colorato.

Che ne dite, cominciamo? Ecco a voi la ricetta delle melanzane trifolate!

melanzane trifolate

Come fare le melanzane trifolate light

Lavate e tagliate le melanzane della forma e dimensione che più vi piace, poi mettetele a spurgare dentro uno scolapasta con del sale grosso per circa 15-20 minuti. A quel punto risciacquatele sotto l’acqua e asciugatele per bene. Scaldate l’olio in padella con gli spicchi d’aglio, poi inserite le melanzane e lasciate in cottura. Aggiungete un mestolo di brodo, il sale e il pepe e cuocete per 10 minuti finché le verdure non saranno morbide. Una volta fatto, saltate le melanzane in padella e aggiungete il prezzemolo tritato grossolanamente.

È anche possibile preparare le melanzane trifolate al forno. Dopo averle tagliate e spurgate, operazione peraltro non più necessaria come un tempo perché questo ortaggio ormai non ha più una nota amara in grado di infastidire, adagiatele su una teglia rivestita di carta forno. Conditele con olio, sale, pepe e aglio (intero o tritato) e mescolate bene con le mani. Cuocete in forno a 180°C per 25 minuti, mescolando a metà. Prima di servire profumate con prezzemolo tritato fresco.

Vi lasciamo un breve video dove potete vedere la consistenza finale delle melanzane. D’altronde questa ricetta ha davvero pochi segreti.

Melanzane trifolate Bimby

Fare questo piatto con il Bimby è davvero molto semplice e intuitivo. Per prima cosa, versate dentro al boccale l’olio e l’aglio e rosolate 3 min. 100°C vel. 1 antiorario. Unite le melanzane opportunamente spurgate e tagliate a cubetti, una presa di sale, pepe e un mestolo di acqua o brodo e cuocete 15 min. 100°C vel. 1 antiorario. Profumate con il prezzemolo tritato fresco prima si servire.

Provate anche la nostra meravigliosa caponata di melanzane!

Conservazione

Le melanzane si mantengono un paio di giorni in frigorifero chiuse in un contenitore ermetico. È sconsigliata la congelazione. Si possono riscaldare in padella o al microonde.