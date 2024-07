Come fare le crepes di amaranto: la ricetta senza glutine

Come preparare delle buonissime crepes di amaranto da farcire con pollo, insalata e avocado o altri ingredienti a piacere. Ecco la ricetta passo per passo!

Preparare le crepes di amaranto è veramente semplicissimo. La preparazione della pastella, infatti, non è differente da quella delle classiche crepes, ma in questo caso la pastella è completamente senza glutine. La farina di amaranto e quella di riso, infatti, sono alimenti adatti per chi è celiaco e non può mangiare farine contenenti glutine e derivati dalla farina di frumento. L’importante è scegliere farine diverse ma adatte ai celiaci, verificando che sulla confezione sia indicata l’assenza del glutine.

Vediamo subito tutti i passaggi della preparazione.

Crepes di amaranto

Preparazione delle crepes di farina di amaranto

Per prima cosa dedicatevi alla preparazione della pastella delle crepes: versate le due farine all’interno di una terrina, mescolate bene poi unite le uova sbattute, il sale e il latte a filo. Mescolate a mano con una frusta in modo da amalgamare il tutto senza che si formino fastidiosi grumi. Coprite la pastella con la pellicola per alimenti e fate riposare in frigorifero per 30 minuti. Nel frattempo tagliate il petto di pollo grigliato a bastoncini, sbucciate l’avocado, eliminate il nocciole e tagliate la polpa a fettine sottili. Riprendete la pastella a base di farina di amaranto, ungete il fondo di una padellina con olio o burro, mettete sul fuoco e versate nella padella un mestolo di pastella, roteatela in modo da distribuirla sull’intera superficie e fate cuocere per un minuto prima di girare dall’altro lato e terminare la cottura. Proseguite in questo modo fino a terminare la pastella a vostra disposizione. Farcite le vostre crepes con insalata, pollo e avocado o con altri ingredienti a piacere e servite, buon appetito!

