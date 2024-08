Come fare le bruschette al pomodoro? La ricetta classica e sfiziosa

La bruschetta al pomodoro è un antipasto semplice ma di grande effetto, perfetta per antipasti veloci in ogni occasione. Scopriamo la ricetta classica e qualche gustosa variante!

La bruschetta è un antipasto e aperitivo tipico in tutta Italia: il nome deriva dal pane bruscato, o abbrustolito, e viene servita in tantissimi modi a seconda della regione. La bruschetta al pomodoro è la versione, forse, più classica della nostra cucina, protagonista di buffet o aperitivi estivi da consumare anche mentre si sta preparando una bella grigliata o durante un cena in compagnia. Si tratta di un perfetto antipasto, per nulla banale: anche perché le bruschette possono essere arricchite e condite con gusto, aprendo così il pasto.

A tal proposito vi daremo dei consigli per renderle perfette: ecco la tradizionale ricetta per bruschette al pomodoro!

Bruschetta

Come fare le bruschette al pomodoro

Iniziate lavando accuratamente i pomodori e tagliandoli a dadini. Metteteli in una ciotola e conditeli con l’olio di oliva, sale, pepe; aggiungete l’origano e il basilico spezzettato con le mani e mescolate bene. Lasciate riposare e nel mentre preparate il pane. Tagliate il filone di pane a fette e fatelo tostare su una griglia ben calda da entrambi i lati. In alternativa, potete anche far tostare il pane per bruschette in forno o in friggitrice ad aria: sarà molto comodo se già acceso! Strofinate la superficie del pane con aglio, date un giro di olio e condite con i pomodori e il loro sugo. Servite le bruschette immediatamente.

Ed ecco la videoricetta semplicissima, per preparare questo aperitivo goloso:

Per qualcosa di meno tradizionale delle bruschette con pomodorini, ecco anche tutte le nostre ricette per bruschette sfiziose!

Conservazione

Il nostro consiglio è di servire le bruschette sempre subito dopo la preparazione: il giorno dopo rischiano di diventare troppo molli, inzuppate, oppure eccessivamente dure.

Quale pane scegliere per la bruschetta

La scelta del pane giusto è essenziale. Tradizionalmente, si usa il pane casereccio e potrebbe essere pane toscano, noto per la sua consistenza densa e la crosta croccante, ma anche pane di Altamura o pane pugliese.

Naturalmente non è la regola, ma solo una scelta caldamente consigliata per seguire la tradizione, tuttavia si possono utilizzare anche ciabatta, baguette o pane integrale, a seconda delle preferenze personali.

L’importante è che il pane sia abbastanza spesso da sostenere il condimento senza diventare troppo molle.

Storia della bruschetta e varianti regionali più famose

La bruschetta ha radici antiche che risalgono all’epoca degli Etruschi e dei Romani. Inizialmente, era semplicemente pane tostato strofinato con aglio e condito con olio d’oliva per fare in modo che durasse più a lungo rimanendo comunque digeribile grazie all’olio.

Nel corso dei secoli, la bruschetta è diventata un piatto popolare in tutta Italia, in diverse regioni si sono sviluppate varianti e condimenti diversi: