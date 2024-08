Come fare il pesto di peperoni: la ricetta della salsa

Il pesto di peperoni è perfetto per condire la pasta o arricchire le bruschette. Ecco la nostra ricetta.

I peperoni sono uno di quegli ortaggi che tende a dividere i pareri: c’è chi li ama e chi li trova troppo pesanti da digerire, evitandoli. Il pesto di peperoni però è una di quelle ricette facili e veloci che potrebbe mettere d’accordo tutti. Perfetto per l’estate, è denso e corposo grazie alla presenza delle mandorle e del parmigiano. Per non parlare poi del basilico che dà alla ricetta finita un sapore sensazionale.

L’unica nota negativa del pesto di peperoni fatto in casa è che dovrete prima cuocere i peperoni al forno, poi rimuovere la pelle e infine procedere con la preparazione della salsa vera e propria. Ovviamente potete aggirare l’ostacolo utilizzando i peperoni arrosto già pronti: nessuno se ne accorgerà.

Pesto di peperoni

Come preparare la ricetta del pesto di peperoni

Per prima cosa lavate per bene i peperoni e adagiateli su una teglia rivestita di carta forno. Cuoceteli a 200°C per 30 minuti, girandoli a metà cottura, poi trasferiteli in un sacchetto per alimenti e lasciateli intiepidire. Questo passaggio è fondamentale perché il calore renderà molto semplice eliminare la pelle. Rimuovete la pelle, il picciolo, i filamenti bianchi e i semi interni e trasferite il tutto in un mixer da cucina. Unite le mandorle, lo spicchio di aglio, il basilico, il formaggio grattugiato, l’olio e 1 pizzico di sale. Frullate a intermittenza fino a ottenere una crema omogenea.

Potete utilizzare il pesto di peperoni per condire la pasta ma è ottimo anche spalmato sulle bruschette di pane calde. Ed ecco una videoricetta per preparare questa golosissima salsa, è molto simile alla nostra preparazione, si discosta leggermente sulle quantità:

Consigli di preparazione

Abbiamo alcuni consigli per preparare la meglio questo condimento perfetto per tutta l’estate, diteci la vostra (anche e soprattutto se avete altri trucchetti da consigliarci).

Per quanto riguarda la preparazione dei peperoni, come noi potete spellarli, e abbiamo una guida perfetta per farlo alla perfezione, oppure lasciarli anche con la buccia. Noi abbiamo usato solo peperoni rossi, tuttavia anche quelli gialli vanno bene, oppure un mix tra i due. Per quanto riguarda il formaggio grattugiato abbiamo qualcosa da dire. Per rendere la salsa il più simile possibile al classico pesto di basilico potete utilizzare sia il Parmigiano reggiano che il Pecorino, anche se in molti usano solo il primo e molto più raramente il secondo o un mix dei due. Parliamo della frutta secca. Anche in questo caso potete optare solo per i pinoli, proprio come si prepara il pesto alla genovese. Tuttavia ci stanno benissimo anche le mandorle oppure, se volete testarle, anche le noci.

Conservazione

Il pesto di peperoni si conserva in frigorifero per 2-3 giorni. È anche possibile congelarlo, già porzionato, così da averlo a disposizione in situazioni di emergenza.