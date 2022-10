Come far tornare il gatto a casa di notte: ecco i consigli migliori

Il tuo amico a quattro zampe è avventuroso soprattutto durante le ore notturne? Ecco come far tornare il gatto a casa di notte.

I felini sono animali indipendenti e come tali tendono a fare ciò che più desiderano, come stare all’aperto il più tempo possibile. Infatti stare fuori casa è un’attività che i nostri amici a quattro zampe amano in quanto, essendo curiosi, esplorano il mondo esterno.

Tuttavia i nostri amici pelosi desiderano svolgere tale attività soprattutto di notte, periodo della giornata abbastanza pericoloso per i nostri amici a quattro zampe. Per questo motivo potrebbe essere opportuno sapere come far tornare a casa il gatto di notte.

Come far tornare il gatto a casa di notte

La notte è molto pericolosa per i nostri amici pelosi, perché è il periodo della giornata dove durate l’oscurità è più facile che Micio possa perdersi o imbattersi in un incidente. Per questo motivo sarebbe opportuno richiamare il gatto in casa di notte.

Tuttavia ciò non è molto semplice, in quanto i gatti difficilmente tendono a tornare a casa durate la notte. Ciò perché la notte è il periodo della giornata in cui i nostri amici felini, oltre ad essere “liberi”, possono dar sfogo al loro istinto primario, ossia quello della caccia.

Ma allora cosa possiamo fare per far rientrare il nostro Micio in casa? La cosa migliore da fare è semplicemente aspettare, in quanto i felini che vivono in casa difficilmente si allontanano per molto tempo.

Tuttavia mentre si aspetta, è possibile fare attenzione a piccole cose in modo tale da attirare l’attenzione del Micio e invogliare quest’ultimo a tornare, come:

Lasciare la gattaiola aperta

Mettere fuori la porta un oggetto che presenta il profumo del felino

Mettere il cibo preferito del gatto fuori casa

Gatto in casa o fuori casa: è positivo far uscire il gatto?

Oltre a ciò, per far tornare il gatto a casa di notte, è possibile andare in giro per strada e chiamare il proprio Micio, facendo attenzione al tono di voce. Infatti è consigliato chiamare il gatto con voce calma.

Tuttavia, dato che vi sono molti pericoli per il gatto quando esce, potrebbe essere opportuno evitare di farlo uscire. Facendo ciò, però, è necessario offrire al proprio amico peloso un diversivo.

Perché il gatto esce quando piove: cosa occorre sapere

I diversivi più comuni sono: offrire al felino giochi che possano placare il suo istinto di caccia o allestire uno spazio esterno sicuro per rendere possibile al nostro amico peloso trascorrere del tempo all’aperto.