“Come fai a pulirti il C con quelle unghie?”, la risposta di Elenoire Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi probabilmente riceve a cadenza quotidiana domande su come riesca a svolgere le azioni di tutti i giorni con le sue unghie chilometriche. La più gettonata, ovviamente, è inerente al bidet ed all’igiene intima.

Tornata sui social in pompa magna dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi su TikTok ha risposto alla domanda delle domande: “Ma come fai a pulirti il C con quelle unghie?“. E la risposta è stata da diva, com’è il suo personaggio: “Amore ma io non mi pulisco, mi puliscono“.

Unghie di Elenoire Ferruzzi: “Sono di resina e acrilico”

Le unghie di Elenoire Ferruzzi sono le sue “bambine” e se ne prende cura quotidianamente.

“Sono mie e le faccio con la resina, l’acrilico. Non vedi che sono storte in alcuni punti? Ovvio che sono mie” – ha confidato a Pamela Prati nella Casa del GF – “Ormai fanno parte di me. Non saprei nemmeno vedermi senza. Però diventa un problema per fare il ritocco. A casa ogni due settimane devo ritoccarle. Qui non so come farò. Io ora devo chiedere a loro coma posso fare dentro”.

E ancora:

“Anche le ciglia finte, sono belle da bambola queste, ma a casa devo ritoccarle e vado” – ha aggiunto – “Quando sono a Milano non è mica un problema. Qui non so come farò anche con queste. Poi andrò a chiedere meglio. Comunque non ho potuto portare varie cose, abiti e anche occhiali. Sì per la questione dei marchi. Ti pare che taglio un’etichetta? Tu lo capisci che un abito con l’etichetta tagliata lo puoi buttare perché non vale più niente? No non vale più niente”.