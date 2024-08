Come faccio a capire che il cane a disagio? Come posso decifrare il linguaggio di Fido? Quali sono i segnali canini da non sottovalutare.

Quante volte ci siamo chiesti come fare a sapere se il cane a disagio? Come posso decifrare il suo linguaggio aiutarlo a stare bene?

Purtroppo, anche il nostro cane ha i suoi momenti bui e a volte può capitare di non capire cosa gli stia accadendo.

In questo articolo, potrete imparare a riconoscere i segnali che Fido vi invia quando si sente a disagio e potrete così aiutarlo a stare bene.

Come faccio a capire che il cane ha disagio?

Due giorni fa, mentre passeggiavo con il mio barboncino Leo, ho capito che qualcosa in lui non andava, poiché ho notato un cambiamento nel suo comportamento.

In genere, Leo era sempre entusiasta di esplorare il parco, ma quel giorno sembrava diverso. Si muoveva con la coda abbassata, le orecchie tese all’indietro e uno sguardo ansioso negli occhi.

Inizialmente, ho pensato che fosse semplicemente stanco annoiato, ma poi ho osservato attentamente che ogni volta che ci avvicinavamo a un gruppo di bambini, che giocavano a calcio, Leo si irrigidiva e iniziava a tremare leggermente.

Non c’era alcun dubbio, era a disagio. I rumori forti e improvvisi dei calci al pallone lo spaventavano e ho potuto capire che in quella situazione il mio cane era a disagio.

I segnali di disagio nel cane

Imparare a decifrare i segnali di disagio nel cane è assolutamente necessario per il benessere fisico e mentale del proprio amico a quattro zampe.

Ecco i principali segni che il cane manifesta:

abbaiare o ululare eccessivamente;

coda abbassata e orecchie all’indietro;

corpo rigido;

evita il contatto visivo;

lecca eccessivamente oggetti, persone o se stesso;

mastica oggetti;

il cane si gratta eccessivamente;

scava compulsivamente;

si muove avanti e indietro;

non mangia;

ringhia;

sbadiglia frequentemente

si nasconde sotto i mobili

il cane trema.

È bene sottolineare che non tutti i cani manifestano i segnali di disagio nello stesso modo. Alcuni cani, possono essere più timidi e silenziosi mentre altri possono essere più separati e utilizzare la voce.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>>Fai attenzione a questi comportamenti! Come capire se il cane ha paura

Cosa fare se il cane è a disagio?

Se notate che il vostro cane mostra segnali di disagio, identificate la causa del suo malessere è necessario.

Osservate attentamente la situazione, fatevi queste domande:

Cosa faceva il cane quando ha iniziato a mostrare segni di disagio? C’erano eventi insoliti nell’ambiente? C’erano altri cani o persone?”

Analizzato il linguaggio del corpo del cane precedentemente descritto e individuata la causa del disagio, agite per aiutarlo.

Se è possibile, eliminate la fonte di stress nel cane o riducetene l’intensità; create un ambiente sicuro e confortevole come una cuccia tranquilla; parlategli con tono rassicurante; fategli coccole per calmarlo. Evitate invece di punirlo, poiché aumenterebbe il suo malessere.