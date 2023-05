Come fa la pipì il cane femmina? Tutti i modi e i messaggi nascosti

Ti sei mai chiesto come fa la pipì il cane femmina? I modi sono tanti e nascondono anche un significato ben preciso. Vediamoli insieme.

Chi convive con un amico a quattro zampe sa benissimo che urinare per il cane non è un gesto fatto solo per eliminare l’urina presente nella vescica, ma anche un modo per marcare il territorio.

Per questo motivo i cani, soprattutto i maschi, tendono ad alzare di più la gamba quando fanno pipì. Ma vi siete mai chiesti come fa la pipì il cane femmina?

Potreste rimanere sorpresi della risposta, in quanto quest’ultima può urinare in ben 3 modi diversi. Vediamoli insieme nel seguente articolo.

Come fa la pipì il cane femmina?

I nostri amici a quattro zampe urinano non solo per svuotare la propria vescica, ma anche per comunicare con gli altri cani. Infatti, come ben sappiamo, per le nostre palle di pelo la pipì, come la cacca, sono ricche di informazioni, una vera e propria carta d’identità di Fido.

Per questo motivo, quando passeggiamo i nostri amici pelosi tendono a marcare il territorio. Sappiamo che i cani maschi lo fanno alzando la propria gamba, ma vi siete mai chiesti come il cane femmina fa la pipì?

Quest’ultima presenta ben 3 modi diversi di fare la pipì, e ognuno di essi ha un significato differente:

Accovacciata : questa è la posizione naturale che presenta la cagna quando deve marcare il territorio;

: questa è la posizione naturale che presenta la cagna quando deve marcare il territorio; Una gamba alzata e divaricata senza emettere pipì su oggetti : questo tipo di minzione ha una valenza caratteriale. Infatti il cane che si comporta in questo modo risponde velocemente in alcune situazioni alle informazioni che ricava dalla pipì degli altri cani . Solitamente i cani femmina che si comportano in questo modo non sopportano quando i cani maschi si avvicinano a loro per annusarle. Tuttavia tale comportamento può essere presentato anche dai cani femmine che si dimostrano disponibili anche nel giocare;

: questo tipo di minzione ha una valenza caratteriale. Infatti il cane che si comporta in questo modo . Solitamente i cani femmina che si comportano in questo modo non sopportano quando i cani maschi si avvicinano a loro per annusarle. Tuttavia tale comportamento può essere presentato anche dai cani femmine che si dimostrano disponibili anche nel giocare; Una gamba alzata che direzione la pipì su un oggetto (albero, palo ecc.): solitamente il cane femmina fa pipì in questo modo quando sugli oggetti ha già urinato un cane maschio. In questo caso il cane femmina vuole assumere un’importanza nell’andamento che riguarda il contrasto tra maschio e femmina nel gruppo. Infatti urinando in questo modo, la cagna con la sua pipì tende a superare l’altezza dell’urina del cane maschio.

Un cane femmina può decidere di urinare diversamente a seconda della situazione in cui si trova e a seconda di ciò che vuole comunicare.

Quindi può anche marcare in tutte e tre modi in contesti diversi. Questo ci fa capire quanto la nostra palla di pelo comprenda i contesti sociali.

Ricordiamo infine, che marcare per i nostri amici a quattro zampe non significa solo comunicare agli altri che un determinato territorio appartiene a loro.

I cani, sia maschi che femmine, marcano il territorio anche per comunicare le loro intenzioni agli altri cani nel contesto sociale.

Per questo motivo sarebbe utile anche lasciare il proprio cane annusare la pipì o la cacca di altri cani, in modo tale che possa comunicare con loro.