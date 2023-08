come evitarlo e creare una routine giornaliera

Il tuo cane fa i bisogni di notte e non sai come comportarti? Vediamo insieme perché Fido si comporta così e come possiamo evitarlo.

I nostri amici a quattro zampe, proprio come noi esseri umani, presentano vari bisogni fisiologici, come la necessità di mangiare, bere e anche di fare i bisogni. Se per alcuni bisogni è possibile creare una routine giornaliera, può risultare difficile creare una routine anche per quanto riguarda la necessità di fare i bisogni.

Ciò diventa ancora più difficile, soprattutto quando condividiamo la nostra vita con un cucciolo o un cane anziano, in quanto entrambi hanno poco controllo della vescica e dell’intestino. Per questo molto spesso possiamo ritrovarci i bisogni di Fido al risveglio. Ma come mai il cane fa i bisogni di notte e soprattutto come possiamo evitarlo? Scopriamolo insieme nel seguente articolo.

Il cane fa i bisogni di notte: ecco perché

Quando conviviamo con un amico a quattro zampe facciamo attenzione a seguire una routine giornaliera che possa abituare il nostro amico peloso a fare determinate cose in determinati periodi della giornata. Tuttavia molto spesso quando si tratta di cacca e pipì, creare una routine potrebbe risultare difficile. Infatti molto spesso possiamo notare il cane fare i bisogni anche di notte.

Solitamente tale comportamento possiamo riscontrarlo nei cuccioli, i quali hanno difficoltà a trattenere la pipì, sono capaci di farla anche ogni ora, o la cacca, e nei cani anziani che presentano uno stato di salute non buono o che presentano varie patologie. Inoltre possiamo trovare tale problema anche se condividiamo la nostra vita con un cane giovane che presenta disturbi come:

Tuttavia, ci sono anche cause di natura psicologica che possono portare il nostro amico a quattro zampe ad aver bisogno di urinare anche in orari notturni come lo stress e l’ansia. Infine anche un pasto abbondante e umido se dato prima di dormire al nostro amico peloso, può portare quest’ultimo ad urinare e defecare durante la notte.

Il cane fa cacca e pipì di notte: come evitarlo

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente sono molti i motivi per cui il nostro amico a quattro zampe può fare cacca e pipì di notte. Se si tratta di una questione fisica o psicologica è molto importante contattare il veterinario. In caso contrario possiamo abituare il nostro amico a quattro zampe a fare i bisogni durante la passeggiata per evitare che possa avere uno stimolo notturno.

Per fare ciò sarebbe opportuno regolare prima l’orario dei pasti da dare al cane. Sarebbe opportuno dare il pasto serale un paio d’ore prima che il cane vada a dormire, in modo tale da lasciare il tempo che il cibo venga digerito. Dopodiché possiamo portare la nostra palla di pelo a fare una passeggiata prima che vada a dormire in modo tale da fargli svuotare l’intestino e la vescica.

Solo seguendo una routine dei pasti e delle passeggiate, le quali possano aiutare il nostro amico a quattro zampe a fare i bisogni più spesso, possiamo creare una routine dei bisogni. Inoltre anche una dieta appropriata alle esigenze del nostro amico peloso è molto importante, per questo motivo è consigliato consultare un veterinario nutrizionista. Infine se anche con una routine dei bisogni il nostro cane fa i bisogni di notte o se questo comportamento si presenta improvvisamente è necessario contattare un veterinario.