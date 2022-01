Per incrementare la sicurezza del Festival di Sanremo 2022, sono state diramate nuove regole per la quarantena. Ecco quali sono.

Anche per Sanremo 2022 gli artisti in gara dovranno osservare attentamente le regole anti Covid-19, come lo scorso anno, al fine di rispettare le direttive imposte dai nuovi decreti elaborati per contenere la diffusione del virus. L’anno scorso – come ricorderete – Irama fu messo in quarantena a causa della accertata positività di un membro del suo entourage.

Amadeus

Sanremo 2022, le regole anti Covid per i cantanti

Dopo il caso Irama, verificatosi nella scorsa edizione del Festival di Sanremo, sarà ancora più necessario ed importante per i cantanti osservare le regole anti Covid prima di salire sul palco. Amadeus ha dichiarato che gli artisti effettueranno una prova generale – con gli abiti di scena – e che questa sarà registrata al fine di mandarla in onda in diretta, qualora qualche cantante risultasse positivo al Coronavirus. In questo modo, non sarà penalizzato alcun artista in caso di contagio. Il post di Amadeus su Instagram:

Enzo Mazza, CEO della Fimi, ha affermato – in una recente intervista a AdnKronos che “La case discografiche e gli staff degli artisti si sono già attivati in questa direzione” e che “Siamo in attesa dell’invio ufficiale del protocollo ma abbiamo già avuto degli incontri con la Rai in cui ci sono state illustrate le regole, che sono quelle dell’anno scorso, con le modifiche introdotte dai nuovi decreti sulle quarantene, sui Green Pass, ecc“.

Attività stampa degli artisti e conferenze stampa

Stabilite regole anche per quel che concerne l’attività stampa degli artisti in gara. Attività che dovrà svolgersi esclusivamente online, al fine di evitare l’insorgere di altri contagi. Impostazione diversa, invece, per la conferenza stampa in presenza per conduttore e direttore artistico che verrà trasmessa sulla piattaforma Rai mediante servizio di streaming.

La conferenza stampa si svolgerà – come l’anno scorso – al Casinò e non all’Ariston Roof. I giornalisti, però, dovranno mantenere la distanza di sicurezza dal conduttore. Questo al fine di evitare un contagio che potrebbe creare problemi allo svolgimento della kermesse musicale, visto che è il presentatore della manifestazione stessa.