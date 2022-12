come evitare Fido in sovrappeso dopo le feste

Non solo noi esseri umani ma anche i cani ingrassano a Natale. Ecco come evitare di avere un amico peloso in sovrappeso dopo le feste.

Trascorriamo le festività natalizie circondati da dolci e cibo a volontà, motivo per cui la maggior parte di noi si ritrova l’anno nuovo con qualche chilo in più.

Ma sapevate che non siamo i soli ad ingrassare a Natale? Infatti secondo gli esperti, anche i cani tendono ad ingrassare a Natale. Vediamo perché e come possiamo evitare di ritrovarci un amico peloso in sovrappeso dopo le feste.

Il cane ingrassa a Natale: ecco perché e come evitarlo

Durante le feste natalizie ognuno di noi si concede qualche sgarro in più per quanto riguarda l’alimentazione, proprio perché Natale è una festa ricca di cibo.

A causa di questa abbondanza tendiamo a prendere qualche chilo, ma non siamo i soli. Con gli anni i nostri amici pelosi hanno creato un legame con noi esseri umani tanto forte da essere, secondo gli esperti, il nostro riflesso.

Infatti se noi mangiamo e non svolgiamo alcuna attività fisica, tendiamo ad ingrassare, cosa che accade anche al nostro amico a quattro zampe se mangia e non si muove. Per questo motivo ci ritroviamo un cane in sovrappeso dopo le feste.

Inoltre aggiungiamo il fatto che a Natale concediamo qualche spuntino extra umano ai nostri amici pelosi senza pensare che alcuni alimenti possano essere davvero dannosi per Fido.

Infatti, non dobbiamo dimenticare che l’organismo del nostro amico a quattro zampe non è uguale al nostro, e che il cibo umano ha un effetto diverso su di loro.

Inoltre sebbene alcuni cibi possano essere considerati “accettabili” per il cane, non è escluso che non possano essere pericolosi. Come per esempio l’osso del tacchino o del pollo il quale può causare una perforazione allo stomaco o all’intestino.

Inoltre se nutriamo la nostra palla di pelo con cibi ricchi di grassi possiamo riscontrare in lui la pancreatite. Per non parlare poi dei dolci e della frutta secca che possono causare ulteriori problemi di salute nel nostro amico a quattro zampe.

Come evitare che il cane ingrassi a Natale o che si ammali?

Per evitare che il cane ingrassi a Natale o che contragga ulteriori malattie è necessario, innanzitutto evitare di aggiungere cibo extra al suo cibo quotidiano.

Quindi, evitare di dare del cibo umano alla palla di pelo. Inoltre, ricordiamo sempre che l’attività fisica è molto importante per i nostri amici a quattro zampe.

Quindi, sebbene il nostro unico pensiero durante le feste natalizie sia riposare, è necessario dedicare del tempo alla nostra palla di pelo portandola a passeggio e giocando con lui.