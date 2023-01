Come evitare che il pappagallo si annoi: suggerimenti utilissimi

Come evitare che il pappagallo si annoi: tecniche, accessori e compagnia per affrontare il possibile disagio nel vostro simpatico pennuto.

In tanti scelgono di adottare un pappagallo come animale domestico, sottovalutando che si tratti di un animale complicato sotto l’aspetto emotivo.

Oltre tutto, occorre tener conto della sua lunga vita, dato che può vivere fino a 100 anni.

Per questo e altri motivi, la scelta deve essere fatta con consapevolezza, tenendo presente delle responsabilità a cui si va incontro.

Tra i fattori da considerare, come accennavamo, c’è il benessere emotivo di questo volatile, ovvero come evitare che il pappagallo si annoi.

Scopriamo cosa si può fare per oltrepassare questo problema.

Come evitare che il pappagallo si annoi

Un pappagallo è un impegno che dura tutta la vita, occorre pensare bene all’acquisto e informarsi su ciò di cui necessita.

L’ideale è tenere l’animale in una voliera, alta almeno un metro e mezzo e larga due, con all’interno tutto ciò che è necessario per evitare che il pappagallo si annoi.

Occorre tenere presente e non ci stancheremo mai di ripeterlo che si tratta di un animale che vive molte emozioni, le cui vita può essere distrutta da un trattamento improprio o dall’abbandono.

Ma in cosa si traduce “tutto ciò che è necessario per evitare che il pappagallo non si annoi”? Scopriamolo insieme.

Ecco i migliori consigli da parte degli esperti:

Gabbia adatta

La gabbia, ovvero l’alloggio dove il pappagallo trascorre maggior parte del tempo, deve essere adeguata e rispettare determinati punti.

La gabbia del pappagallo deve essere confortevole e sufficientemente ampia per consentire al volatile di muoversi e aprire le ali.

Deve essere di forma quadrata o rettangolare, misurare in larghezza almeno una volta e mezza l’apertura alare dell’uccello e deve assicurare spazio alla coda, che non deve toccare il retro o la base della struttura.

Le sbarre devono essere in proporzione alla grandezza del pappagallo ed è preferibile averle in orizzontale, di un materiale solido a prova di becco.

All’interno della voliera, devono essere presenti un rifugio per la notte, un trespolo e almeno 3 ciotole per l’alimentazione (acqua, semi e cibi freschi e secchi).

Giochi

Anche il pappagallo necessita di giochi per tenersi attivo e allontanare la noia. Ha bisogno di giocattoli adeguati per avere arricchimento ambientale e mantenere i il becco in forma.

Tra i giochi per il pappagallo, più richiesti ci sono vari posatoi, anche di diverse dimensioni e compositi. Altri giocattoli sono:

scale a pioli e in plastica;

altalene a dondolo;

catene con cubi colorati;

giochi con campanelle;

giochi in vimini e corda sisal colorati;

anelli in corda, in legno e corda sisal tutti confezionati con prodotti atossici.

Assicuratevi solo di non acquistare oggetti in rame o altri metalli pericolosi per il pappagallo.

Incoraggiare il foraggiamento

In natura il pappagallo trascorre maggior parte del tempo alla ricerca del cibo e questa è un’operazione che in cattività manca del tutto.

Per tale ragione per evitare che il pappagallo si annoi è possibile trovare dei metodi che possono incoraggiare il pappagallo al foraggiamento, con giocattoli in vendita nei negozi specializzati.

Ad esempio le palline composte da rametti di salice, perfette per far giocare, ma anche per aiutare il pappagallo a soddisfare gli istinti naturali del foraggiamento, stimolandolo mentalmente e fisicamente.

Secondo pappagallo

Se pensate che l’aggiunta di un altro pappagallo potrebbe essere utile per il vostro pennuto, allora un nuovo uccello potrebbe essere l’ideale per aiutare l’animale a fare esercizio fisico e mentale.

Naturalmente, chiedete prima l’opinione del vostro veterinario, in quanto dovranno essere eseguiti protocolli di introduzione adeguati per quando si introduce un secondo uccello.

Attenzione, in quanto non tutti i pappagalli accettano un compagno di gabbia e l’introduzione di un nuovo uccello potrebbe essere stressante e sconvolgente.

Volo libero

Trascorrere 20-24 ore in una gabbia che consente al pappagallo a malapena di estendere le ali e ciò è frustrante.

Se volete evitare che il pappagallo si annoi è bene lasciare che quotidianamente effettui dei voli al di fuori della sua gabbia.

Ciò deve avvenire nella totale sicurezza, ovvero cercando di eliminare determinati pericoli presenti in casa, assicuratevi che porte e finestre siano chiuse, ventilatori spenti e gli altri animali domestici non possano avvicinarsi troppo al pappagallo.

Ricordatevi che il volo, oltre ad evitare lo stress nel pappagallo, aiuta a mantenere il pennuto felice e in salute.