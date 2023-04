Come evitare che il gatto combini guai e faccia danni in casa: consigli utili

Ecco alcuni consigli utilissimi ed efficaci per evitare che il gatto combini guai e faccia danni in giro per la casa, magari distruggendo un po’ tutto quello che trova.

I gatti sono animali da compagnia formidabili perché sanno dare affetto, attenzione, calore e qualcosa di morbido da accarezzare e con cui rilassarsi insieme. Ma non ci sono solamente aspetti positivi nella convivenza con un gatto, così come per tutti i tipi di convivenza possibile.

Infatti, si tratta di un animale davvero curioso, autoritario, permaloso, che ama avere il controllo su tutto e che mantiene il suo istinto, nonostante si trovi in un ambiente domestico.

Vediamo, quindi, come evitare che il gatto combini guai e danni in casa a causa del suo istinto e della sua curiosità. Spesso capita di trovare oggetti buttati a terra, rotti, strappati e mordicchiati.

Con due semplici soluzioni tutto questo potrebbe finire da subito. Ecco i nostri consigli per evitare che il carattere e l’istinto del gatto diventi un problema serio.

Evitare che il gatto combini guai e danni in casa: due soluzioni semplicissime

Un gatto a volte può essere anche dispettoso, chi vive con loro sa perfettamente che è così, ma nella maggioranza dei casi se il gatto combina qualche disastro in casa è per il suo istinto e non perché ci vuole fare arrabbiare.

Basta pensare a quando si mette nel nostro posto o quando si avvicina ai nostri vestiti per poi dormirci sopra. È vero che in questo modo ce li sporca con il suo pelo, ma è il suo modo per dire che tiene a noi e che vuole starci vicino.

Per evitare che un gatto trascorra il suo tempo a lasciare pelo ovunque, fare bisogni fuori dalla lettiera, graffiare divani, poltrone, tende e porte bisogna adottare dei piccoli stratagemmi.

Non si tratta di ingannarlo, ma di distrarlo da comportamenti che sono per noi dei veri problemi. Ecco, in particolare, due consigli utilissimi e preziosi:

munirsi di tiragraffi: il gatto possiede l’istinto di graffiare superfici verticali e lo fa per due motivi, per farsi le unghie e per lasciare il proprio odore come un marchio ben preciso; se lo circonderete di tiragraffi lui si concentrerà su questi accessori e non su altro; meglio se userete tiragraffii più articolati con nascondigli, diversi piani e posti per riposare; usare l’erba gatta: la Nepeta è una varietà di erba gatta preziosissima per il gatto, in grado di calmarlo, di pulirgli stomaco e intestino, aiutarlo con il pelo ingerito ed è un ottimo integratore naturale per la sua dieta.

Con solamente due accessori potete dare al vostro gatto tante cose da fare, tante attività interessanti che lo coinvolgono e un modo per aiutarlo anche nella sua salute e nel suo benessere fisico.

Un consiglio in più

Queste due soluzioni potrebbero non bastare se il gatto è particolarmente infastidito da qualcosa o se vedete che il suo comportamento non cambia nonostante la presenza degli accessori.

Allora, meglio assicurarsi quanto segue:

trascorrere più tempo possibile con il gatto facendolo giocare con accessori e a nascondino;

con accessori e a nascondino; rendere la casa sicura per evitare che possa farsi male;

per evitare che possa farsi male; rinnovare spesso giocattoli e cuscini;

e cuscini; tenere sempre pulita la sua lettiera.

Avere un animale è un impegno e una responsabilità, quindi, ci sono una serie di cose da fare prima e durante la sua presenza.