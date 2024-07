“Come era prima dei ritocchini” Temptation Island, emerso uno scatto di Jenny prima della chirurgia: ecco la trasformazione

Nella nuova edizione di “Temptation Island“, tra le coppie più popolari e chiacchierate troviamo Jenny Guardiano e Tony Renda. La ragazza di Catania sta facendo molto discutere per la sua relazione con il suo fidanzato con cui sta insieme da cinque anni. Tuttavia in molti hanno notato la trasformazione che ha fatto nel corso di pochi anni. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Temptation Island è uno dei programmi più amati e popolari nel mondo della televisione italiana. Nel reality show in onda su Canale cinque i protagonisti fanno un viaggio nei sentimenti mettendo a dura prova le loro relazioni. Nel falò di confronto i concorrenti decideranno se uscire insieme o separati dai loro rispettivi compagni.

Quest’anno, tra le coppie più popolari e chiacchierate ci sono Jenny Guardiano e Tony Renda, entrambi di Catania e fidanzati da ben cinque anni. Tuttavia, a far finire la ragazza al centro della cronaca rosa non è stata solo la relazione con il suo fidanzato ma anche i suoi ritocchi estetici. Infatti, in molti hanno ipotizzato che Jenny si sia sottoposta ad alcuni interventi di chirigia estetica. A dimostrarlo sono state alcune foto emerse in rete che mostrano l’evidente trasformazione che ha subito la giovane catanese.

Temptation Island: la relazione tra Jenny Guardiano e Tony Renda

Jenny Guardiano è fidanzata con Tony Renda da cinque anni. La ragazza ha contattato la produzione del programma condotto da Filippo Bisciglia in quanto stanca dei limiti posti dal suo fidanzato. Inoltre, secondo la 26enne, Tony non le porterebbe rispetto per via di alcuni atteggiamenti e complimenti che fa ad alcune ragazze che incontra durante il suo lavoro da dj in discoteca.

Nel corso delle puntate Jenny è rimasta delusa dal suo fidanzato. Infatti, dopo qualche giorno dall’ingresso nel villaggio la ragazza si è lasciata andare alle lacrime e allo sconforto. Attualmente la loro partecipazione non è ancora terminata. I due usciranno insieme o separati dal falò di confronto? Non ci resta che scoprirlo!