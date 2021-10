Pes 2008 è stato il primo capitolo della serie Pro Evolution Soccer a sbarcare sulla PlayStation 3. Per la nuova console, all’epoca, c’era una grande novità: il multiplayer online. Giocando offline, l’esperienza di gioco era un assaggio, molto piccolo e poco definito, di ciò che poteva diventare la simulazione di calcio con la potenza della nuova console arrivata sugli scaffali l’anno prima. Ma l’esperienza multigiocatore era un disastro: chiunque abbia fatto, o provato a fare, una partita, ricorda molto bene i continui rallentamenti, i palloni scomparsi dal piede dei giocatori, i gol inaspettati dopo azioni dall’altra parte del campo. Questo è il ricordo di un nuovo modo di giocare che, agli albori, era davvero frustrante.

Adesso eFootball 2022, l’ultimo capitolo calcistico di Konami, cambia le carte in tavola in maniera simile ad allora, ma non solo a parole: il produttore e distributore giapponese sacrifica un debutto in pompa magna come ha sempre fatto, per un debutto soft avvenuto lo scorso 30 settembre con un titolo gratuito e la promessa di aggiungere la maggior parte dei pezzi entro fine novembre, cioè il primo, grande aggiornamento gratuito e il rilascio del primo pacchetto di espansione a pagamento (Premium Player Pack, a 39,99 euro).

Non è possibile raccontare cos’è eFootball 2022 oggi, non ci sono abbastanza elementi: il gioco si apre con una partita di prova che serve a spiegare i nuovi controlli, e quando è finita porta a un menù principale che può essere usato solo per una piccola parte. A oggi ci sono solo le esibizioni casuali (Autentiche) e la competizione online Worldwide Club, scegliendo tra 9 squadre. Il gameplay è ancora acerbo: su PlayStation 5, la telecronaca si sente molto spezzettata, le animazioni non sono fluide, i controlli non sono sempre reattivi. Ci sono inoltre alcuni errori che spezzano la qualità del gioco, come quando con un difensore si rincorre un attaccante e all’improvviso i due giocatori corrono insieme, come se fossero uniti. E anche il fuorigioco non è calcolato correttamente, dando validi alcuni gol che non lo sono.

Non è possibile modificare la difficoltà del computer avversario, che sembra qualcosa tra Esordiente e Dilettante, anche se in alcuni momenti i giocatori si muovono in maniera molto confusionaria. E probabilmente ci sono altri errori e problemi: questo è il responso dopo appena un paio di partite giocate solo offline, perché online il gioco dovrebbe in teoria funzionare, ma nella pratica ha errori di caricamento infinito e chiusura inaspettata della sessione.

L’annuncio

Ma non è corretto pensare che si possa giudicare eFootball, oggi: il motore di gioco, basato su Unreal Engine (lo stesso che fa muovere i personaggi di Fortnite), è nuovo all’adattamento calcistico, e probabilmente saranno tanti i miglioramenti ad arrivare nelle prossime settimane. Dichiaratamente, eFootball è un gioco che evolverà con il tempo: non si tratta di semplici aggiornamenti delle rose, nuovi tornei o miglioramenti del gameplay, ma proprio di nuove funzioni, con alcuni tipi di tiro che arriveranno a novembre, così come altre modalità e chissà cos’altro.

Konami ha voluto mostrare qualcos’altro per spiegare che ha ripensato tutto da zero, e basta avviare una partita per capire che tutto cambierà: non esiste più un menù pre-partita, e tutte le selezioni sono in sovraimpressione alla partita stessa. Si parte dalla selezione delle squadre su un mappamondo, poi si passa alla selezione dello stadio, che nel frattempo si riempie di spettatori, per poi vedere i giocatori entrare negli spogliatoi per scegliere la divisa; infine, la formazione iniziale si fa guardando i giocatori che si scaldano sull’erba.

Oggi il gioco non c’è, quello che c’è può essere considerato una demo, ma se in Konami hanno deciso di sacrificare ben due mesi di presenza sugli scaffali con un gioco completo, potrebbe essere il segnale che a novembre eFootball 2022 sarà un gioco molto diverso da quello cui sia Konami sia Electronic Arts ci hanno abituati.